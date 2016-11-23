Rüzgar Erkoçlar kamera karşısında

Ünlü oyuncu Rüzgar Erkoçlar, Yeni projesi 1. Marmara Forum Kristal Kamera Kısa Film Yarışması için önceki gün yönetmen Umut Şahin’in kamerası karşısına geçti. 3 gün süren çekimlerde Rüzgar Erkoçlar’a oyuncu Irmak Ünal eşlik etti.

Projede oynayacak kadın karakterinin Irmak Ünal olduğunuzdan habersiz olan Erkoçlar, Sette ki partnerinin yakın arkadaşı Irmak Ünal olduğunu öğrendiğinde büyük sevinç yaşadı.

Kilyos’ta yapılan çekimlerde Erkoçlar; Sevgilisinden ayrılan ama ayrılığı kabullenemeyen şizofren bir karaktere hayat verdi.

Konuyla alakalı konuşan yakışıklı oyuncu, ‘Saplantılı bir karakteri canlandırıyorum. Canlandırdığım karakter kalbinden aşkını söküp atamayan bir adamın kendi ile olan çatışmasını anlatıyor. Biz çekerken çok keyif aldık umarım sanat severler de projemizi beğenir dedi.

29 kasım tarihinde proje özel bi gala ile basına tanıtılacak. Proje jürisinde Nebahat Çehre, Cihan Ünal, Selçuk Kaya ve Barış Yöş yer alıyor.

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