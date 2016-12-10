Rüzgar enerjisi ve çevre masaya yatırılacak

İZMİR’de, Çevreci Enerji Derneği’nin düzenleyeceği ‘Rüzgar Enerjisi ve Çevre’ başlıklı panelde, daha güzel bir dünya için rüzgar enerjisinin önemi anlatılacak.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenen panel,17 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da İzmir Ramada Plaza’da gerçekleştirilecek. Rüzgar enerjisi ve çevre konularının masaya yatırılacağı toplantıya Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. S. Levent Turan, Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Osman Çerezci, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Öztürk, Uzman Biyolog Hülya Akgül Özdeş, Reshaber Kurucusu Batur Gün ve Çevreci Enerji Derneği Başkanı Tolga Şallı konuşmacı olarak katılacak. “DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR VAR”

Düzenleyecekleri panel hakkında bilgi veren Çevreci Enerji Derneği Genel Başkanı Tolga Şallı, İzmir’de ilk defa yapılacak bu panelde birçok sorunun yanıt bulacağını söyledi. Türkiye’nin rüzgar enerjisi bakımından oldukça verimli bir bölgede yer aldığının altını çizen Şallı,

“Gerek ülkemizin enerji bağımsızlığı ve gerekse dünyamızın iklim değişikliğiyle mücadelesinde önemli bir doğal kaynak olan rüzgar enerjisi hakkında doğru bilinen yanlışlar bulunuyor. Bizler de konunun uzmanı olan bilim insanlarını davet ederek rüzgâr enerjisi hakkındaki doğruları halkımızla paylaşmak istiyoruz. Panel sonunda oluşturulacak sonuç bildirgesi üniversitelere, ticaret odalarına, sivil toplum kuruluşlarına gönderilecek. Özellikle akademisyen ve üniversite öğrencilerini panelimize davet ediyoruz”

diye konuştu.

ÇİFTÇİYE YERİNDE ENERJİ EĞİTİMİ

Çevreci Enerji Derneği’nin önümüzdeki süreçte bu tür toplantıları düzenlemeye devam edeceğini kaydeden Tolga Şallı şunları söyledi:

“Katılımcı demokrasilerin vazgeçilmez unsuru sivil toplum kuruluşlarıdır. Bu doğrultuda derneğimiz bundan sonraki süreçte de birçok projeyi gerçekleştirmek için çalışacak. Örneğin İzmirimizin en az 10 ilçesine bağlı tarımsal üretimi fazla 5 köyünde toplamda 50 köy ve tahmini bin çiftçimize tarımsal faaliyetlerde yenilenebilir enerji kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla toplantılar düzenlemeyi planlıyoruz. İzmir’de yenilenebilir enerji hakkında okullar arası resim yarışması veya rüzgar enerji santrallerinde çalışanların katılabileceği fotoğraf yarışmaları düzenleyeceğiz.”

Derneklerinin kuruluş amacının yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sunmak olduğunu da dile getiren Şallı,

“Yenilenebilir enerji yatırımlarına, enerji kooperatiflerine mevzuatsal destek sağlamak, toplumun ve sektörün bilgi ve farkındalık düzeylerini yükseltmek, doğal ortamın yenilenebilir enerjiyle korunmasına destek olmak amacıyla derneğimiz bünyesinde ‘hukuk kurulu’ ve ‘bilim ve danışma kurulu’ da bulunuyor”

dedi.

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