Rüzgar Çetin için tahliye kararı

Beşiktaş’taki trafik kazasında polis memuru İsmet Fatih Alagöz’ün şehit olmasına, polis memuru Emre Tetik’in ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 9 aydır tutuklu yargılanan ünlü yönetmen Sinan Çetin’in oğlu Rüzgar Çetin’in tahliyesine karar verildi.

Mahkemenin oy çokluğuyla verdiği kararda, Çetin 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak Çetin’in tahliyesine karar verdi.

Rüzgar Çetin eski savunmasında, “Yemek sonrası arkadaşlarımla buluşmak üzere başka bir mekana geçtim. Arkadaşlarıma eşlik etmek için bir kadeh içtim. İkinci kadehi bitirmedim, araç kullanacağım için. Daha sonra çıktım, önce benzin aldım. Sonra Ortaköy’e girdim. Orası üç şeritli bir yoldur. En şağ şeritte seyrediyordum. Normal şehir hızında kullanıyordum. Diğer araçlar da ağır ilerliyorlardı. Orta şeride geçmek istedim. Geçer geçmez bu kaza yaşandı. Aracım kaydı. Kontrolden çıktım. Sol şeritteki polis aracına çarptım. Şehir hızındaydım. Kazadan sonra sol kapı açılmadı. Sağ taraftan indim. Yapabileceğim bir şey yoktu. Polislerin ve ambulansın gelmesini bekledim. Alkolün tesiri altında değildim” demişti.

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