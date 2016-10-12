Rusya’ya meyve sebze ihracatında hedef 1 milyar dolar

Rusya ile yaş sebze meyve konusunda yapılan anlaşma, Antalya Kumluca’da üretici ve komisyoncuları memnun etti. Kumluca Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Selehaddin Okur, “Geçen yıl Rusya ile yaşanan uçak krizinden psikolojik olarak ister istemez etkilendik, rahatsız olduk.

Ürünlerimiz ihraç olsaydı, Rus pazarı da açık olsaydı daha iyi olurdu. Rus lider Putin’in ülkemize gelip yaş sebze ve alımlarının başladığını bildirmesi, ülkemizden alınacak yaş sebze ve meyve alımları için ‘Rusya pazarında sebze ve meyve fiyatları düşer böyle iyi oldu’ demesi üreticileri umutlandırdı ve sevindirdi” dedi.

Yaş sebze ve meyve komisyoncusu Mustafa Açıkyürek, “Geçen yıl değişik nedenlerden dolayı ihracatımız beklenilen seviyede olmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine ülkemize gelen Rus Devlet Başkanı Putin, Türkiye’den yaş sebze ve meyve alımlarındaki kısıtlamaların kaldırıldığını söyledi.

Bu 2017 sezonu için üreticilerimiz üzerinde sevinç ve umut uyandırdı” diye konuştu.

Üretici Hüseyin Önal da “Geçen yıl Rusya ile anlaşma olmadığı için sezon kötü geçti, mağdur olduk. Yeni sezondan umutluyuz” dedi.

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