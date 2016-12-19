Rusya’nın Türkiye Büyükelçisine silahlı saldırı

Ankara’dan az önce flaş bir son dakika haberi geldi. Rusya Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov Ankara’da, Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki bir resim sergisinin açılışında silahlı saldırıya uğradı.

Açılış sonrası konuşma yaparken silahlı saldırıya uğrayan Karlov’un ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Saldırı Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki bir resim sergisi açılışı sırasında gerçekleşti.

Açılışın ardından konuşma yapmak için kürsüye gelen bu Büyükelçi Andrey Karlov bu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Andrey Karlov ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bu arada hurriyet.com.tr’ye konuşan Rus yetkililer saldırıyı radikal İslamcı teröristlerin gerçekleştirdiğini belirtti.

GÖRGÜ TANIKLARI

“Gözümüzün önünde silahlı saldırıya uğradı. Kendimizi dışarıya zor attık” dedi.

ANKARA, (DHA)