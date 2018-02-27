Suriye’nin Doğu Guta bölgesinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) aldığı karar uygulanmaya başladı.

Doğu Guta’da her gün 5 saat silahlar susacak. Rusya Devlet Başkanı Putin’in talimatıyla Doğu Guta her gün 09.00-14.00 saatleri arasında ateşkes kararı uygulanacak. Rusya, bölgedeki sivillerin tahliyesi için insani bir koridorun oluşturulması talimatı verdi. Ancak tıbbı veya gıda malzemelerinin bölgeye erişiminin sağlanması noktasında bir açıklama yapılmadı. BMGK kararıyla Suriye’de 30 gün ateşkes ilan edilmesine karar verilmişti. BMGK, Suriye’ye insani yardım ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az 1 ay ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.