Rusya'dan Antalya'ya giden turist hacmi %816 arttı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mart ayında 24,3 bin Rus turistin Antalya’ya gittiğini ve böylelikle geçen senenin aynı dönemine göre %816 oranında artış yaşandığını bildirdi.

Antalya’daki turistlerin büyük çoğunluğunu 46 binle Alman turistler oluşturuyor. Mart ayında Almanya’yı 30 bin turistle İran takip ediyor. Rusya ise listenin üçüncü sırasında yer alıyor.

Diğer tüm ülkelerden Antalya’ya gelen turist sayısında ciddi düşüş yaşandı. Bu ülkelerin başında İngiltere, İsrail, Danimarka, Hollanda ve İsviçre yer alıyor. Mart ayında Antalya toplam 165 bin turiste ev sahipliği yaptı.

Öte yandan, Rusya Ocak-Şubat aylarındaki turist hacmindeki artışa göre lider oldu. Bu yılın ilk iki ayında Rus vatandaşlar Antalya’ya 27 bin tur satın aldılar.

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