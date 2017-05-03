Rusya'dan Antalya'ya gelen turist sayısında patlama

Antalya’ya geçen yılın nisan ayına göre bu yıl aynı dönemde gelen turist sayısı yüzde 37 artışla 526 bin olarak gerçekleşti. Antalya’ya en fazla turist ise Rusya’dan geldi.

Antalya Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan ayı itibariyle kente gelen turist sayısında önemli artış olduğu belirtildi. Geçen yıl nisan ayında Antalya’ya gelen turist sayısı 384 bin 72 iken, bu yıl 142 bin 277’lik artışla 526 bine yükseldi. Yılın ilk dört ayına göre Antalya’ya gelen turist sayısı da yüzde 12.5’lik artışla 864 bin 28’e ulaştı.

ANTALYA’YA RUS AKINI

2017’nin ilk dört ayı verilerine göre, Rus turist sayısında rekor düzeyde artış gözlendi. 2016 Nisan ayında Rusya Federasyonu’ndan Antalya’ya gelen turist sayısı 12 bin 144 iken bu yıl aynı dönemde 15,5 kat artarak 188 bin 914’e çıktı.

Artış aynı zamanda Rus turistlerin en çok geldiği 2014 yılındaki 210 bin 657 rakamına da yaklaştı. Antalya’ya gelen turist sayısında en fazla artış gözlenen ülkeler sıralamasında yüzde 57’lik artışla Polonya, yüzde 36.41’lik artışla Ukrayna ve yüzde 33.33’lük artışla İsrail oldu.

ORTA ASYA VE ORTADOĞU DA ANTALYA DİYOR

İlk dört aylık istatistiklerde Orta Asya ve Ortadoğu ülkelerinden Antalya’ya gelen turist sayısındaki artış da dikkati çekti. Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Katar, Mısır, Ürdün gibi Ortadoğu ve Orta Asya ülkelerinden Antalya’ya gelen turist sayısında yüzde 320’lere kadar yükselen artış yaşandı. Bir önceki yıla göre Katar’dan yüzde 320, Kırgızistan’dan yüzde 223, Güney Kore’den de yüzde 145 daha fazla turist geldi.

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