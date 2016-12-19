Rusya’da Türk çayı için çalışma başlatıldı

RUSYA’da Türk çayı içilmesi için iki ülke arasında çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Rusya’nın Vladikavkaz Bölgesi’nde Türk çay paketleme fabrikası kurulması planlanıyor.

Konuyla ilgili Rize Valiliği’nde düzenlenen toplantıya Vali Erdoğan Bektaş, Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rusya Federasyonu Trabzon Başkonsolosu Tmitriy Talanov, Rusya Federasyonu Ankara Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin, Vladikavkaz Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı KazbekTuganov ile Rize Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu katıldı.

Toplantıda konuşan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişmesini arzuladıklarını belirterek, “Sürekli diyalog içinde olmamız, her anlamda kuracağımız işbirliği açısından çok önemli. Bu sayede karşılıklı şehirlerimizin kalkınmasına katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Birlikte çalışırsak başarılı sonuçlara ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok” dedi.

Rusya Federasyonu Ankara Ticaret Temsilcisi Aydar Gaşigullin de, son zamanlarda Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler hızla geliştiğini belirterek, “Karşılıklı yatırımlar konusunda birçok proje imza altına alındı. İmzalanan bu anlaşmalar iki ülkenin birbirine ne kadar ihtiyaç duyduğunun bir kanıtıdır. Kafkasya bölgesi hem ticaret hem de lojistik açıdan çok önemli bir bölge. Bölgesel anlamda sadece ticari işbirliği değil, eğitim alanında, spor alanında, festival ve turizm alanında da işbirliği kurulabilir” diye konuştu.

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’da Çaykur’un bölgede bir yatırım yapabilmesi için öncelikle Türk Çayı’nın Rusya pazarından talep görmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Kafkasya bize yakın ve Rusya pazarına açılan stratejik bir bölge. Bu yüzden yatırım konusunda biz de sıcak bakıyoruz. Düşündüğümüz yatırımı bölgede yapabilmemiz için ürettiğimizi satabilmemiz lazım. Şu an için Rusya Federasyonu’nda böyle bir pazarımız yok. Türk çayının ve ürettiğimiz ürünlerin Rusya pazarına girmesinde, oradaki büyük marketler zincirleri ile kurulacak işbirliğinde bize gereken desteğin gösterilmesi durumunda, her iki ülkenin arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi adına bu yatırıma sıcak bakıyoruz. Nihayetinde bu yatırıma karar verecek olan hükümetimizdir. Yurt dışı yatırımlar için Bakanlar Kurulu Kararı gerekiyor. Biz de Bakanlar Kurulu’nu ikna edebilecek haklı gerekçeler sunmalıyız.”

Heyetlerin belirli aralıklarla görüşmelerini sürdürteceğinin ifade edildiği toplantı daha sonra basına kapalı olarak sürdürüldü.

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