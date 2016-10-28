Rusya’da ticari gayrimenkul yatırımları arttı

Rusya’da 2016 yılının 9 ayında ticari gayrimenkule yatırım hacminin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 40 oranında artarak 3,97 milyar dolara yükseldiği bildirildi.

Cushman & Wakefield tarafından yapılan açıklamada, ticari gayrimenkul için,yatırımların büyük çoğunluğunu (2,72 milyar dolar) ofis alanlarının alımının oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Gözlemlerimizin gösterdiği kadarıyla, depo ve otel segmentlerine yapılan yatırımların payı yüzde 20’yi geçmiyor. Kriz ve kriz sonrası yıllarda ticari segmentten ofis segmentine ciddi geçiş görüyoruz.

Yılın üçüncü çeyreğinde Rusya’nın ticari gayrimenkul sektörüne yapılan yatırımlar ikinci çeyreğe göre 8 kat artarak 1,46 milyar dolar oldu.

Yılın üçüncü çeyreğinde yabancı şirketler yatırımlardan uzak kaldılar. Bu süre zarfında bu yatırımların payı yüzde 3’e düştü. Yabancı şirketlerin toplam yatırımı 9 ay boyunca 120 milyon dolar seviyesinde kaldı. Bunun üçte ikisi depo segmentine yapıldı.”

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