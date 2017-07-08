2017 yılında, 2018 Dünya Futbol Kupası ile ilgili projeler dahil olmak üzere yatırım projeleri gerçekleştirilmesi için Rusya’da yabancı işçi kotasının yüzde 22 arttırılabileceği bildirildi.

Federal yasa tasarıları sayfasından yapılan açıklamada, Rusya Çalışma Bakanlığının 2017 yılı için 177043 yabancı işçiye vize sağlanmasını öngören Rusya Hükümetinin 3 Aralık 2016 tarihli 1288 Numaralı kararnamesinde değişiklikler yapmayı teklif ettiği belirtildi.

Rus haber ajansı Prime’da yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 31 Mayıs 2017 tarihinde Türk işçileri işe alan 325 işverene uygulamaların kaldırılmasını öngören “Türkiye Cumhuriyetine yönelik bazı ekonomik kısıtlamaların kaldırılması hakkında“ kararnameyi imzaladı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

“Kısıtlamaların kaldırılması sonucunda Türk işçilere duyulan talep, 19 bin 604 kişiden 76 bin 370 kişiye artarak 2014 yılının seviyesine dönebilir. Bütün bunlara dayanarak 2017 yılının kotasının 216 bin 181 kişiye arttırılmasını öneriyoruz. Duyulan ihtiyaç ve önerilen kota hacmi işverenlerin yabancı işçilere gerektiğini karşılanmasını ve 2018 Dünya Futbol Kupasına ilişkin projeler dahil yatırım projelerin gerçekleştirilmesini sağlayacak.“

Aynı zamanda Çalışma Bakanlığı uzmanları, Türk işçilere duyulan ihtiyaç hacminin 2014 yılında 76 370 kişi (yabancı işçi ihtiyacının yüzde 21.3’ü), 2015 yılında 60 bin 518 kişi (yabancı işçi ihtiyacının yüzde 21.9’u), 2016 yılında 35 bin 689 kişi (yabancı işçi ihtiyacının yüzde 16.7’si), 2017 yılında 19 604 kişi (177 043 kişi olan yabancı işçi ihtiyacının yüzde 11.1’i) olduğunu bildirdi.