Vertoleti Rossii holdingi MAKS-2017 fuarında ilk kez helikopter tarzında kutuplarda buz araştırmalarında kullanılmak için yaptığı insansız hava aracı VRT300’ü tanıttı.

Arktika’da kullanılacak bu araçlar buzun kalınlığının ölçülmesine ve elde edilen verilere göre geminin istikametinin belirlenmesini sağlıyor. Yaklaşık 300 kilo yük taşıma kapasitesine sahip olan VRT300 yaklaşık beş saate kadar havada kalabilme özelliğine sahip. Saate yaklaşık 180 km hıza ulaşabilen insansız hava aracı dizel motorla çalışıyor.

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