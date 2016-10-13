Rusya ve Türkiye arasında roaming hizmeti ucuzluyor

Rusya İletişim Bakanlığı Türkiye ile roaming fiyatlarının azalmasını ön gören memorandumu hazırladı.

Rusya İletişim Bakanı Nikolay Nikiforov, Rusya ve Türkiye’nin uluslararası roaming hizmetinin ücretinin azaltılmasına ilişkin memorandumun hazırlandığını bildirdi.

Daha önce Rusya ve Türkiye hükümetler arası komisyon başkanı Aleksandr Novak, Rusya ve Türkiye’nin fiyatların düşürülmesini görüştüklerini belirtti.

Nikiforov, fiyatın düşürülme konusunun en son 2,5 sene önce Rusya İletişim Bakanlığı temsilcilerinin Türkiye’ye ziyareti sırasında görüşüldüğüne dikkat çekti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,

“Bu alanda görüşmelerin yeniden başlamasından dolayı memnunuz. İletişim Bakanlığı, uluslararası roaming fiyatlarının düşürülmesi için sistematik çalışmaları yürütüyor. Bakanlık Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iletişim bağlantıları ücretinin düşürülmesini ön gören memorandumu hazırladı”

denildi.

Rusya, bu memorandumu Abhazya, Arjantin, Danimarka, Mısır, İsrail, Çin, Letonya, Litvanya, Norveç, Polonya, Slovenya, Finlandiya, İsveç ve Estonya ile imzaladı.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...