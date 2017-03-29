Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmesinin ardından Rusya ve İran’ın ortak eylemlerinin Suriye’de ateşkes rejiminin sağlanmasına yardımcı olduğunu bildirdi.

Putin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uluslararası terörle mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Rusya ve İran IŞİD ve El Nusra’nın yok edilmesinde adımlarını koordine ediyor ve Suriye’de durumun düzelmesine yardımcı oluyor. Birçok konuda özellikle ortak çabalarımız sayesinde ateşkes rejimi ilan edildi” dedi.

Rus lider, Rusya ve İran’ın garantörlüğünün öneminin altını çizerek, “Rusya ve İran’ın Türkiye ile birlikte garantör ülke olarak Astana’da muhalif birlikler ve hükümet arasındaki görüşmelerine katılımı Suriye’deki siyasi çözüm sürecinin ilerlemesine büyük katkı sağlıyor ve BM’nin önderliğindeki Cenevre’deki barış sürecinin ilerlemesine yardımcı oluyor.“ dedi.

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