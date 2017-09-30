Rusya Devlet Başkanı’nın askeri teknik işbirliğinden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye’nin sadece hazır S-400 füze sistemi komplekslerinin sevkiyatları üzerinde anlaştığını, füze üretim teknolojisinin sağlanması sorununun ele alınmadığını belirtti.

Rus gazetesi İzvestiya’da yer alan haberde Kojin, ”Şu an itibariyle hazır silahların sevkiyatları üzerine uzlaşmaya varıldı, teknolojilerin paylaşılması söz konusu değildir” dedi.

Aynı zamanda S 400 füzelerinin sevkiyatlarını öngören kontratın yürürlüğe girdiğini dile getiren Kojin, ”Ön ödeme yapıldı, kontratın gerçekleştirileceği tarihleri şu an söyleyemiyorum” diye konuştu.