Rusya, Türkiye ile tarım ürünleri sevkiyatı

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) ve Türkiye Tarım Bakanlığı temsilcileri 6 Ekim’de Türk tarım ürünleri’nin Rusya’ya sevkiyatını görüşmek için bir araya gelecekler.

Rosselhoznadzor tarafından yapılan açıklamada, “Türk tarafının inisiyatifi üzerine 6 Ekim’de Rosselhoznadzor ve Türkiye Tarım Bakanlığı temsilcileri Türkiye’nin Rusya’ya göndereceği tarım ürünleri’nin bitki güvenliğini sağlamak için aldığı önlemleri görüşmek üzere bir araya gelecekler” denildi.

Bilindiği üzere Rusya 1 Ocak 2016’dan itibaren Türkiye’den bazı gıda ürünlerinin sevkiyatına yasak getirdi. Yaptırım listesinde portakal, mandalin, üzüm, elma, domates, salatalık ve brokoli gibi gıda ürünleri yer alıyor.

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