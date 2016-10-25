Rusya,Türkiye ambargosunu kaldırmayı hızlandırıyor

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi’nin (Rosselhoznadzor), Rusya’nın Türkiye’ye yaptırımların adım adım kaldırılması için gerekli hazırlık çalışmalarının hızlandırılması çağrısında bulunduğunu bildirdi.

Rosselhoznadzor, Türkiye’nin 6 Ekim’de Moskova’da düzenlenen görüşmeler sonucunda 10 gün içerisinde Rusya’ya gönderilecek ürünlerin bitki güvenliğini sağlayacak önlem programını sunmasına karar verildiğini belirtti.

Rosselhoznadzor tarafından Türk ürünlerine uygulanan kısıtlamanın adım adım kaldırılmasının değerlendirilmesi için gerekli olduğunun altı çizildi. Rosselhoznadzor, hala programın kendilerine ulaşmadığını ve bunun varılan anlaşmaların gerçekleşmesini zorlaştırdığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Karşılıklı ihracat ve ithalatın yeniden başlatılması ve geliştirilmesi için Rusya, Türkiye’den bu programın en kısa zamanda hazırlanması ve sunulmasını talep etti” denildi.

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