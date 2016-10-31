Rusya’da ticari yapılar için pilot bölge

Tver Oblastı’nın küçük ve standart olmayan ticari yapıların geliştirileceği pilot bölge seçildiği bildirildi.

Vali İgor Rudenya, Uluslararası Yatırım Fonu “Soçi-2016″da Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Viktor Yevtuhov ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, bölgelerde küçük çaplı ticari yapıların geliştirilmesi gerektiğini,pilot bölge uygulaması ile başlayan sürecin vergi gelirlerini artıracağını ve halkın işsizlik sorununu çözeceğini belirtti.

Yevtuhov, “Standart olmayan ticari yapıların gelişmesine ilişkin yasanın sonucunu bekliyoruz, daha sonra Duma’ya sunacağız” diye konuştu.

Bu projenin bölgede büyük ilgi gördüğünü belirten Rudenya, “Mobil ticarete büyük ilgi duyuluyor. Moskova’ya en yakın ve Merkez Federal Bölgenin en büyük bölgesi olan Tver Oblastı tüm bu programların uygulanabileceği pilot proje olacak” dedi.

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