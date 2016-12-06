Rusya: Suriye’deki operasyonumuz için 710 bin tonluk askeri malzeme taşıdık

Rusya, Suriye’de sürdürdüğü askeri operasyonlar için bu ülkeye, füze, mühimmat ve yakıt dahil olmak üzere, 710 bin tonluk askeri ikmal malzemesi taşıdığını açıkladı.

Izvestia gazetesine konuşan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dimitri Bulgakov, Suriye’de yürütülen “terör ile mücadele” operasyonunun başlamasından bu yana bu ülkeye 710 bin tonluk askeri ikmal malzemesini taşıdıklarını bildirdi.

Bulgakov “Rus askeri personeline etkin biçimde ikmal malzemesini taşımak için silahlı kuvvetler ve ticari kuruluşlarca kullanılan her türlü ulaştırma yolunu kapsayan eşsiz bir lojistik sistem, ortu tarafından icat edildi” sözlerini kullandığı açıklamaları sırasında Rusya’nın Suriye’de kullandığı Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim askeri üssünün nasıl geliştirdiklerini de anlattı.

Bu çerçevede üste, üç depo, askeri nakil uçakları için bir platform ve bir helipoter rampasının inşaa edildiğini belirten Bulgakov, buna ek olarak da Tartus kentinde Suriye’ye teslim edilen S-300 füze sistemi için gerekli altyapı tesis edildiğini de kaydetti.

Bulgakov’un verdiği bilgileri yansıtan Sputnik İngilizce ise Rusya’nın “Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın talebi üzerine Suriye ihtilafına Eylül 2015’ten bu yana dahil olduğunu” belirtikten sonra Hmeymin hava üssünün operasyonlarda merkezi bir rol oynadığını, Tartus’daki deniz tesisinin ise onlarca yıl Rusya tarafından işletildiğini anımsattı.

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