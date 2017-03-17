Rusya, Suriye muhalefetinin Astana'ya gelmemesine tepki gösterdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, silahlı Suriye muhalefetinin Astana görüşmelerine katılmaktan vazgeçmesinin mevcut sorunları çözmek istememesini gösterdiğini belirtti.

Zaharova, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Silahlı Suriye muhalefeti heyetinin Astana görüşmeleri organizatörlerine ve diğer katılımcılara saygısızlık göstererek Astana’ya gelmemesi konusunda spekülasyon başlatmasından dolayı üzgünüz. Dile getirilen gelmeme sebepleri tam manasıyla uydurulmuş ve kabul edilemez. Görüşmeler zaten mevcut sorunların çözülmesi için düzenleniyor, biz bunu defalarca söylemiştik.

Görüşmelere katılmaktan vazgeçmeleri, dünya topluluğunun yıllarca çözmeye çalıştığı sorunları çözmek istememeleridir.“ dedi.

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