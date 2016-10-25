Rusya-OPEC toplantısı 2017’de Moskova’da yapılacak

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, bir sonraki Rusya-OPEC enerji görüşmesinin 2017 yılında gerçekleşeceğini, aynı zamanda petrol sektörüne yapılan yatırımların analiz edileceğini söyledi.

Novak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir sonraki Rusya-OPEC görüşmesi Moskova’da önümüzdeki sene gerçekleşecek. Belki başka şehirde de olabilir, bunu meslektaşlarımızın isteğine göre daha sonra belirleyeceğiz. Görüşmede bugün fiyatlar başta olmak üzere piyasadaki değişikliklerin petrol sektörüne yapılan yatırımlara etkisi ele alınacak” ifadelerini kullandı.

Bakan Novak, “Aynı zamanda çeşitli sektörlerdeki teknolojilerin özellikle enerji kaynaklarının tüketildiği sektörlerde petrol gibi bir enerji kaynağına talebin nasıl olacağını değerlendireceğiz.” dedi

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