Rusya’da gerçekleşen FIFA 2018 Dünya Kupası’nda grup maçları tamamlandı ve son 16 turu mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor.

Sanırım grup maçlarının sonuçlarına şöyle bir baktığımızda, görünen en çarpıcı sonuç son dünya şampiyonu ve bu tür çok uluslu turnuvaların demirbaşı Almanya’nın, grup sonuncusu olarak Dünya şampiyonasına veda edişiydi. İspanya ve Portekiz’in de son 16 turunda elenip ülkelerine dönmesi ciddi anlamda şaşkınlık yarattı.

Bu arada, birkaçı dışında, neredeyse tüm maçların, tek farklı ve de az gollü skorlarla tamamlanmış olması da dikkat çekici unsurlar arasındaydı.

Ancak bu turnuvanın tartışmasız öne çıkan en önemli özelliği, ‘VAR’ yani, ‘Video hakem uygulaması’ oldu.

Her maçta birçok kez hakemler bu uygulamaya başvurdu ve verdikleri kararları çek etme şansı buldular. Doğrusunu söylemek gerekirse, ben futbolun doğasında hataların da yer aldığına inananlardanım. Yani, hatasıyla sevabıyla ancak, doğallığıyla sevilen bir oyun futbol.

Yalnız dikkat ettim de, tüm takım ve oyuncular, ‘VAR’ uygulaması sırasında, yani Video Asistan Hakemler pozisyonu izlerken, verilecek kararı merakla bekliyorlar. Uygulama aşamasında da, genel anlamda görmeye alışkın olduğumuz o isyankar tavırları sergilemiyorlar. Anlaşılan o ki, ‘VAR’ uygulaması bu anlamda hayli faydalı.

Lakin her şeye karşın, ben futbolun naturelliğinden yanayım. Sanıyorum bizde de devreye girecek bu uygulama üzerine daha çok konuşacağız.

Evet, FIFA 2018 Dünya Kupası’yla ilgili, şu ana kadar söylenebilecekler kısaca bunlar. Tabi ki daha çok fazla detaylar mevcut bu dev organizasyonda. Ancak önümüzde daha oynanacak bir dolu maç var. Bu nedenle şimdilik bu kadar deyip noktayı koyalım ve bu anlamda daha detaylı bir yazı için turnuvanın bitimini bekleyelim diyorum.

Hoşçakalın…