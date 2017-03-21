Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Aleksandr Gruşko, Moskova’nın NATO’nun diyalogu yeniden başlatma niyetini gösteren sinyalleri gittikçe daha sıkça aldığını ancak işe gelince ilişkilerin yeniden kurulması göstergelerinin olmadığını belirtti.

Gruşko, “Son zamanlarda NATO’nun diyaloğu yeniden başlatma isteğini sergileyen gittikçe daha çok sinyali alıyoruz. Geçen yıl iki yıllık aradan sonra Rusya Konseyi ile NATO arasındaki 3 görüşmenin düzenlendiği, NATO’nun Rusya ile ilişkilerini tamamen dondurmanın etkili olmadığını anlamasını gösteriyor. Maalesef, şu an itibariyle NATO’nın Rusya ile ilişkilerinin dondurulmasına yol açan kararlardan vazgeçmesine hazır olması söz konusu olamaz“ dedi.

Gruşko, NATO ile Rusya arasındaki işbirliğinin 2014 yılına kadar Afganistan ve Rusya NATO Konseyinin kilitli konusu olan terörizme karşı mücadele gibi alanlarda oldukça başarılı geliştiğini belirterek “Sırf diyalog değil, ortak projelerin gerçekleştirilmesi söz konusuydu. Mesela bu proje kapsamında Baltık ve Karadeniz de Polonya, Türkiye ve Norveç Hava Kuvvetleri ile birlikte tatbikatlar düzenleniyordu.“ dedi.

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