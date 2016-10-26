Rusya krizi nar üreticisini de vurdu

RUSYA krizi, Antalyalı nar üreticisini de vurdu. Türkiye nar üretiminin 4’te birinin gerçekleştiği Antalya’da geçen yıl bahçede 1- 1.2 TL’ye satılan ürünün kilo fiyatı bu yıl 30- 60 kuruş arasında kaldı. Nar üreticisi Rusya krizini bahane eden tüccarın anlaşarak fiyatı aşağı çektiğini öne sürdü.

Bu yıl Rusya krizi nedeniyle Antalya’da turizmde olduğu gibi tarım sektöründe de sorun yaşanıyor. Türkiye nar üretiminin dörtte birinin yapıldığı Antalya’da ürün hasadı tamamlandı. Geçen yıl üreticinin kilosunu 1- 1.2 TL’ye bahçeden sattığı nar, bu yıl 30-60 kuruş arasında kaldı. Birçok üreticinin ürünü ağaçta çatladı. Üreticiler, fiyatlarda yüzde 50’nin üzerinde yaşanan düşüşle ilgili tüccarı suçladı.

‘TÜCCAR AĞIZ BİRLİĞİ YAPTI’

Antalya’nın en önemli nar üretim merkezi Döşemealtı’nın Çığlık bölgesinde Orta Mahalle Muhtarı Mehmet Kayalı, bölgedeki çiftçilerin yüzde 80’inin nar ürettiğini ve bölgede yıllık 400 bin ton civarında üretim gerçekleştiğini dile getirdi. Tüccarın bu yıl ağız birliği yaparak narın fiyatını düşürdüğünü öne süren Mehmet Kayalı, geçen yıl 1 liranın üzerinde satılırken bu yıl 40- 50 kuruşa gerilediğini açıkladı. Şu an dalında nar olan üreticinin çok olduğunu anlatan Kayalı, “Bu yıl 1.2 TL beklerken çok aşağı çektiler, nar da çok dayanıklı olmadığından üretici mecbur kaldı. Rusya’dan dolayı da çok büyük sıkıntı var. Kapılar yılbaşında açılacak deniyor ama sıkıntımız büyük” dedi.

‘BU SENEKİ KADAR REZİLLİK GÖRMEDİM’

15 yıldır nar üretimi yaptığını, ama bu yılki rezillik kadarını görmediğini belirten üretici Mustafa Kayalı ise şunları söyledi:

“Her sene tüccar ‘para edecek, para edecek’ diyor, biz de varımızı yoğumuzu nara döküyoruz. Ama sezon geldi mi 5- 6 tüccar anlaşıyor, çiftçinin emeğini boşa çıkarıyor. Normalde bu yıl 1.2 TL’den gidecek narı 30- 60 kuruş arasında aldılar ve daha hiçbiri para vermedi. Örneğin toplam 7 bin TL tutuyor, adam ona da 5- 6 aylık çek yazıyor. Çiftçilik iyice bitti. Budaması, ilaçlaması, gübrelemesi hesaplanırsa çiftçi hiç para kazanmıyor.”

TÜRKİYE’NİN EN KALİTELİ NARI

Döşemealtı’nda nar üretiminin son 15 yıldır çok revaçta olduğunu belirten İlçe Belediye Başkanı CHP’li Turgay Genç, bölgedeki hububat ve pamuk üretim alanlarının bu süreçte nar bahçesine dönüştürüldüğünü, Türkiye’nin en kaliteli nar üretiminin bu bölgede gerçekleştiğini söyledi. Genç, Döşemealtı’nda üretilen hicaz narının aroması, ilaç-kozmetik sanayiinde kullanılması gibi özellikleriyle fark yarattığını da kaydetti. Belediye olarak ulusal ve uluslararası fuarlarda Döşemealtı narının tanıtımını yaparak üreticiye destek olmaya çalıştıklarını anlatan Turgay Genç, nar üretiminde sadece Çığlık bölgesine yıllık 10 milyon TL, Döşemealtı genelinde de 15- 20 milyon TL arasında katma değer sağlandığını kaydetti.

ÇEKİRDEKSİZ NAR DA ETKİLENDİ

Nar üreticisinin yaşadığı sıkıntı, Türkiye’de çekirdeksiz nar üretiminin yapıldığı tek ilçe olan Gazipaşa’da da üreticiyi olumsuz etkiledi. Hasadı tamamlanmak üzere olan çekirdeksiz narda üreticinin maliyetine satış yaptığı kaydedildi. Gazipaşa’ya bağlı 400- 600 metre rakımdaki Esenpınar, Doğanca, Çakmak, Çile, Yeşilyurt ve Çörüş mahallelerindeki toplam 2 bin 110 dekar alanda nar üretimi yapılırken, bunun bin 50 dekarlık kısmında çekirdeksiz nar üretiliyor. Geçen yıl ilçede 1500 tonu çekirdeksiz 3 bin ton nar üretilirken, bu yıl rekoltenin 2 bini çekirdeksiz, 4 bin 500 ton olması hedefleniyor. Özellikle son dönemde ilçede üretimi yaygınlaşan çekirdeksiz nar, tanesindeki çekirdeğin diğer türlerdeki gibi sert olmaması ve ağızda hissedilmemesi dolayısıyla bu isimle anılıyor.

FESTİVAL DÜZENLENİYOR

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, çekirdeksiz narın çok lezzetli olduğunu, bu nar çeşidini ihracat ve pazar sıkıntısı nedeniyle yeterince tanıtamadıklarını vurguladı. Bunun için bu yıl 7’nci kez Çekirdeksiz Nar Festivali düzenlediklerini kaydeden Çelik, “Çekirdeksiz narı tanıtmak ve çiftçimizin emeğinin karşılığını alması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...