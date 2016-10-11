Rusya, ilk olarak narenciye ürünlerine kapıyı açacak

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Başkan Danışmanı Aleksey Alekseenko, Rosselhoznadzor’un Türkiye’den ilk olarak narenciye ürünlerinin sevkiyatına izin vereceğini bildirdi.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Türkiye’den sebze ve meyve yasağının kaldırıldığını açıklamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Alekseenko, “İlk olarak narenciye ve diğer meyvelerin sevkiyatına izin verilecek. Sebze konusunda karar heyetimizin önümüzdeki hafta Türkiye’ye yapacağı ziyaret sonrasında verilecek” ifadesini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Rusya hükümetinin Türk gıda ürünlerinin sevkiyatına getirilen yasağı kaldırma kararı aldığını açıkladı.