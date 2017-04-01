Dünya işlerinde dertleşmek için gidebileceğimiz iki ülkeden biri olan Rusya (diğeri Katar) ile dostluk havaları, nazdorvya (şerefe) muhabbetleri yakında bozulur. Krizin adı uluslararası bağlantılı domates mafyası.

İki ülke arasında “yine, yeni yeniden” denilerek başlatılan ilişkilerde, “senin domatesin ilaçlı, senin de buğdayın da mantarlı” tartışması aşılamadı. Bizim vatandaşın Rus buğdayı alışkanlığını bilmeyiz ama Rus’un Türk domatesi tutkusu “domates mafyasını” yaratmış durumda. İşin boyutu en az 500 milyon dolar hacminde. İşte son domates mafyası vakası:

Rusya’nın doğusundaki Saratov kentinde, bir ton, yaklaşık 60 kasa, Türkiye çıkışlı domates ele geçirilmiş. Gören de sanır ki tırlar dolusu domates bulunmuş. Orta halli bir kamyonetin taşıyacağı, ezsen yüz kilo salça çıkabileceği, bizim pazarlarda gün sonu çöpe giden ağırlıktaki domates, oradaki bir pazar yerinde (ihbar üzerine olsa gerek) yapılan denetimde görülüyor, “toplayın bunları” emriyle de götürülüp imha ediliyor. Bu yaman “Rus domates polisi” alıcı kılığına girerek bir önceki hafta da yarım ton Türk domatesine aynı muameleyi yapmış.

Suç unsuru domateslerin bu kentin emniyet müdürlüğünde, ibret-i alem için “Saratov KOM” (kaçıkçılık ve organize suçlarla mücadele) şeklinde tek tek dizilerek sergilenmesini beklerken yapılan açıklamalar, işin “şok edici” boyutlarını gösteriyor. Bizim Antalya domatesi, denizden, havadan, karadan en az iki bin 500 kilometre yol kat ederek önce kuzey’e, Rusya’nın batısındaki Beyaz Rusya denilen Belarus ülkesine gidiyor, burada mafyanın eline düşüyor. Zavallı domatesler, bu defa da (uçakla olsa gerek) yine yaklaşık bin 500 yüz kilometre yol giderek doğuya Rusya’nın Saratov kentine taşınıyor.

Antalya nere Saratov nere? Nereden bakarsanız bakın en bir haftalık süre ve dört bin kilometrelik yol. Bu kadar yola, zamana bozulmadan, (taş olsa dayanmaz misali) ezilmeden, çürümeden Rus halkıyla buluşan domatesimizle ne kadar övünsek azdır.

Şimdi Rus Büyük elçisini çağırıp “ kanka, biz sizin vatandaşlarınızı güllerle karşılıyoruz, siz bizim domatesleri böyle imha etmeniz ayıp oluyor” denilmesini, MİT ve KGB arasında “domates kaçakçılığının men edilmesi ile istihbarı bilgilerinin paylaşılması ve ortak mücadele” anlaşması imzalanmasını bekliyoruz. Yakında Rus deniz botlarının bizim her türlü deniz aracını Karadeniz’de durdurup domates araması yapmaları, “hamsi değil domates taşıyorlar” diye Temel ile İdris’i gözaltına almaları nahoş olabilir. Adımız insan kaçakçılarından sonra bir domates kaçakçıları olarak çıkabilir.

Madem “Rus geldi aşka, Rus’un domates aşkı başka” diyoruz, gelenlere; uçakta, pasaport kuyruklarında, otelde yatakların üstünde, plâjlarda, havuzlarda tabak tabak domatese doyuralım ve bu domates mafyasını çökertelim.

Domatesimizi mafyanın eline düşürenler hayırlara vesile olsun.

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