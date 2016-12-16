Rusya: Halep’ten ilk 24 saatte 6 binden fazla kişi tahliye edildi

Türkiye’nin gerçekleşmesi için yoğun çaba gösterdiği, Suriye’nin Halep kentinden tahliye operasyonu sürerken Rusya, Halep’ten ilk 24 saatte 6 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki izleme merkezinden yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun ilk 24 saati içerisinde Halep’in doğu kesimlerinden “3 binden fazlası militan olmak üzere 6 bin 464 kişinin çıkarıldığı” belirtildi.

Açıklamada “Operasyonun ilk 24 saati içerisinde Halep’in doğu mahallelerinden Rus izleme merkezi tarafından dokuz konvoy çıkarıldığı. Bu konvoylarda 3 binden fazlası militan ve 301’i yaralı olmak üzere 6 bin 463 kişi yer alıyordu” denildi.

Tahliye için kullanılan tüm otobüs ve ambulanslara izleme merkezinden Rus askerlerin ve Kızılhaç çalışanlarının eşlik ettiği belirtildiği açıklamayı duyuran Sputniknews, haberinde “Rus askeri yetkililer, tahliyeler için 21 kilometre uzunluğunda olan bir koridor oluşturulduğunu belirtmişti.

Bu koridorun 6 kilometresinin Halep’in hükümetin kontrolünde olan bölgelerinden, 15 kilometresinin de militanların kontrolündeki alanlardan geçtiğini söylenmişti” dedi.

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