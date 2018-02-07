Rusya Devlet Duması Savunma Komitesi Başkanı Vladimir Şamanov, ABD ile öncelikle Orta Doğu, Kuzey Kore ve NATO’nun Rusya sınırlarındaki varlığı konularında temasların genişletilmesi gerektiğini bildirdi.

ABD ile öncelikle hangi alanlarda temasların genişletilmesi gerektiği sorusu üzerine Şamanov Rus haber ajansı Ria Novosti’ye şunları söyledi:

“İlk olarak, küresel açıdan en acılı noktalarda görüşülmesi gerek. Bunlar Suriye, Irak ve Orta Doğu ile ilgili her şey. İkincisi, Kuzey Kore’deki olaylar. Üçüncüsü ise, NATO’nun bizim batı sınırlarımızdaki varlığı. Ve son olarak, yakın ve orta menzilli füzelerin imha edilmesine ilişkin anlaşma sorunlarının değerlendirilmesi. Ben aktüel gündem açısından bu önemli dört konuyu belirlerdim.”

Daha önce Rusya ve ABD ilişkileri ile ilgili konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis, Rus askerlerle temasların genişletilmesi gerektiğini açıklamıştı.