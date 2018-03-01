RUS yazar Larisa Nikolayevna Vasileva 82 yaşında hayatını kaybetti.

Sovyetler Birliği dönemine tanıklık etmiş ünlü Rus yazar Larisa N. Vasileva, önceki gün Moskova’daki evinde vefat etti. Şair Nazım Hikmet, Sovyetler Birliği’nin Nobel Ödüllü yazarı Mihail Şolohov, uzaya ilk çıkan kozmonot Yuri Gagarin ve Stalin’in kızı Svetlana Alliluyeva ile olan dostluğuyla da bilinen Vasileva’nın 40’ın üzerinde yayımlanmış eseri bulunuyor.

Harkov’da 23 Kasım 1935 yılında doğan Larisa Vasileva, 1958 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nden mezun oldu. Rusya Edebiyat Akademisi üyesi olan Vasileva, Nikita Kruşçev’in ifadesiyle, II. Dünya Savaşı’nın kaderini değiştiren T-34 Tank projesi yöneticisinin kızıdır. Larisa N. Vasileva, Kremlin Sarayı’nı, oradaki yaşamı gözlemleme fırsatı bulmuş ve dünya dillerine çevrilmiş ünlü “Kremlin Kadınları” ve “Kremlin Çocukları” adlı eserlerini bu gözlemlerine dayanarak yazdı. Kremlin Kadınları, Türkiye’de “Kremlin Kadınları-I” ve “Kayısı Renkli Buluttan İnen Kadın” adlarıyla iki kitap hâlinde yayımlanırken, Larisa Nikolayevna Vasileva, 2015 yılının Eylül ayında İstanbul’u da ziyaret etmiş, Türk basınına röportajlar vermişti.