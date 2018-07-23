ANTALYA‘nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan Rus R&B ve hiphop şarkıcısı Timati’yi yaklaşık 4 bin kişi izledi.

Kemer merkezindeki Club Aura’da ünlü Rus şarkıcı Timati, konser verdi. Saat 02.00’de sahneye çıkan Timati’yi, Rus, Ukraynalı ve Kazak turistlerin yanı sıra yerli tatilcilerden oluşan yaklaşık 4 bin kişi izledi. Asıl adı ‘Timur İldarovich Yunusov’ olan R&B ve hiphop şarkıcısı Timati, kendisinin kurduğu ‘Black Star Mafia’ adlı grupta şarkıcı olarak ün yapan Doni ile birlikte sahneye çıktı.

Timati‘nin yaklaşık 1 saat süren konserini izleyenler görüntü ve fotoğraf çekti. Gece kulübünde bulunan turistler Timati’nin görüntü ve fotoğraflarını çekebilmek için birbiriyle yarıştı.

Timati, ‘İkinci evim’ olarak nitelendirdiği Kemer’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.