Rus pazarı tarım sektörüne katkı sağlayacak

İstanbul’da düzenlenen Dünya Uluslararası Enerji Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen görüşmeden iş dünyası adına sevindirici kararların çıktığını anımsatan Tiryakioğlu, Türk tarım ürünlerine uygulanan ambargonun kaldırılmasının ise iki ülke üreticisi ve tüketicisine rahat nefes aldıracağını belirtti.

Ambargonun kaldırılmasının tarım ürünleri ihracatı ve üretimine katacağı pozitif etkilerin 2017 yılı içerisinde daha net görülebileceğini kaydeden Tiryakioğlu, şunları söyledi:

“Türkiye ve Rusya özellikle tarım ticaretinde birbirinden ayrılmaz iki önemli partner konumunda.

Uçak krizi sonrası Rusya’nın ülkemize ambargo uygulamaya başlaması sektörde faaliyet gösteren üreticiden, ihracatçıya tüm kesimleri olumsuz etkiledi. Bu yılın ilk altı ayında Rusya’ya yapılan sebze-meyve ihracatının miktar bazında yüzde 80’ler oranında gerilemesi ambargonun zararlarını açıkça ortaya koymakta.

Tabii bu olumsuz etkileşim tek taraflı yaşanmadı. Rusya’da bu konuda büyük ekonomik kayıplara uğradı. Avrupa Birliğine ve Türkiye’ye gıda ambargosu uygulanmasından dolayı Rus halkı pazarda yaş sebze ve meyve fiyatlarında ciddi fiyat artışlarıyla karşılaştı. Rus tüketicinin alım gücünü ve bütçesini etkileyen bu tutum ülkede enflasyonu da körükledi. Kaldı ki Rusya lideri Vladimir Putin’de, yaptığı açıklamada Türkiye’den gelecek ithal ürünlerle ülkesinde fiyatların düşeceğini ifade etmesi bir nevi yaşanılan krizi özetler nitelikteydi.”

Türkiye ile Rusya arasında beklenilen ikili işbirliğinin yeniden canlanmasının iş ve tarım dünyası adına mutluluk verici bir gelişme olduğunu vurgulayan Tiryakioğlu, bu gelişmeler ışığında 2017 yılı içerisinde iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacminin en yüksek seviyelere ulaşmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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