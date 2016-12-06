Rus Medyası: Akar ve Dunford’dan ‘süpriz görüşme’

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın İncirlik’i ziyaret eden ABD’li mevkidaşı Joseph Dunford ile yaptığı görüşme, Rus medyasınca “sürpriz” olarak nitelendi.

Sputniknews bu konudaki haberinde “Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Adana’daki İncirlik Üssü’nde ABD’li mevkidaşı Joseph Dunford’la bir araya geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada, Akar’ın inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere dün gittiği Adana’da Dunford’la da biraraya geldiği belirtildi” denildi.

Haberde “Dunford, 6 Kasım’da da Ankara’ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Ziyaret, Demokratik Suriye Güçleri’nin IŞİD kontrolündeki Rakka’ya yönelik operasyon başlatmasının ardından gelmişti” hatırlatması yer aldı.

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