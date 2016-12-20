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Rus Dışışleri Sözcüsü: Karlov, Suriyeli muhaliflerle diyalog kurmak için çalışıyordu

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Rus Dışışleri Sözcüsü: Karlov, Suriyeli muhaliflerle diyalog kurmak için çalışıyordu
Rus Dışışleri Sözcüsü: Karlov, Suriyeli muhaliflerle diyalog kurmak için çalışıyordu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , Ankara’daki bir sergi açılışında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden ’un, ’deki barış sürecine destek olmak amacıyla muhaliflerle diyalog kurmak için çalıştığını belirterek “Bu gerçek, trajediye tamamen yeni bir açı kazandırıyor” sözlerini kullandı.

Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Zaharova, “Karlov, Suriyeli muhaliflerle temas içerisinde olan bir insandı, onlarla diyalog kurmak için çalışıyordu.

Bu gerçek, trajediye tamamen yeni bir açı kazandırıyor” dedi. Zaharova, “Karlov, teröristlerin nasıl bu hâle geldiğini, bölgede fikirlerini nasıl yaydıklarını ve siyasal süreci başlatmanın ne kadar zor olduğunu bilen biri olarak kendini barışa adamıştı” şeklinde konuştu.

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