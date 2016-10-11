Rus ambargosunun kalkması çiftçimizi rahatlatacak

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Rusya’nın yaş sebze ve meyvede başta olmak üzere tarım ürünlerinde ambargoyu kaldırmasının çiftçiyi rahatlatacağını bildirerek, “ambargodan hem Rusya hem Türkiye zarar gördü. Alınan karar, her iki ülke menfaatleri açısından olumlu sonuçlar doğuracak” dedi.

Dün İstanbul’da Dünya Uluslararası Enerji Kongresi kapsamında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in zirvesinden Türk akımı anlaşması, doğalgaz indirimi ve hava savunma sistemine Rusya’nın da teklif vermesi kararlarının yanı sıra Rusya’nın Türk tarım ürünlerine ambargoyu kaldırması kararı da çıktı.

Putin, Türkiye’den ihraç edilen ve ambargo kararı bulunan bazı malların tekrar Rusya’ya ithalatını imkân tanıdıklarını, özellikle narenciye, yaş sebze ve meyve başta olmak üzere tarım ürünlerine Rus piyasası açtıklarını belirtti. Vladimir Putin, Türkiye’den Rusya’ya bu ürünlerin ithal edilmesiyle ülkesindeki fiyatların düşeceğini ifade etti.

Bayraktar, kararı değerlendirirken, Putin’in Türkiye’den Rusya’ya bu ürünlerin ithal edilmesiyle ülkesindeki fiyatların düşeceğini ifade etmesinin ambargodan Rusya’nın da olumsuz etkilendiğini gösterdiğini vurguladı.

-“Narenciye üreticilerimiz için sevindirici oldu”-

Alınan kararın her iki ülke menfaatleri açısından olumlu sonuçlar doğuracağını bildiren Bayraktar, şunları kaydetti:

“Hasadın başlamasıyla birlikte gözü kulağı ambargo kararında olan narenciye üreticilerimiz için ambargonun kalkması oldukça sevindirici olmuştur. Ekim, Kasım, Aralık aylarında ihracatın yapılması çiftçimiz açısından olumlu olacaktır. Karar, esas olarak, 2017 yılında ihracata büyük etki yapacaktır.

Özellikle yaş sebze ve meyvede en önemli pazarımızın Rusya olduğu dikkate alındığında uygulanan ambargo nedeniyle başta üreticilerimiz olmak üzere bu sektörde faaliyet gösteren, geçimini bu sektörden sağlayan tüm taraflar mağdur olduğu gibi, ülkemiz ekonomik kayba uğramıştır. Ambargonun yükü Türk çiftçisi üzerinde kalmıştır. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde, Rusya’ya yapılan yaş sebze meyve ihracatımız miktar bazında yüzde 81,6, değer bazında yüzde 79,8 geriledi. Yaş sebze ve meyvede ihracatımızdaki kayıp, 408 milyon doları buldu. Ekonomik kayba uğrayan sadece ülkemiz değildir. Aynı şekilde Rusya da büyük ekonomik kayıplar yaşamıştır.

Rusya’nın Rusya 1 Ocak 2016’dan itibaren domates, salatalık, kuru soğan, kırmızı lahana, brokoli, portakal, mandalina, nektarin, elma, armut, kayısı, şeftali, erik, üzüm, çilek, tavuk ve hindi eti, tuz ve karanfil ithalatını yasaklamasının ardından ürünlerin kalitesi ve karantina şartlarına bağlı olarak biber, nar, patlıcan, marul, kıvırcık, kabak ve balkabağı ithalatını geçici olarak durdurmasıyla birlikte fiyat ve pazarlama sorunları nedeniyle büyük mağduriyet yaşanmıştır.

Yasaklanan ürünler olarak baktığımızda 2015 yılında ihraç edilen; domatesin yüzde 65’i, salatalığın yüzde 51,7’si, mandalinanın yüzde 46’sı, portakalın yüzde 21’i, şeftalinin yüzde 47’si, kayısının yüzde 52’si, çileğin yüzde 75,4’ü, eriğin yüzde 20’si, kuru soğanın yüzde 45’i, kırmızı lahananın yüzde 19’u Rusya’ya yapılmaktadır. Verilerden de Rusya’nın yaş sebze meyve ihracatımızdaki yeri açıkça görülmektedir.”

Bayraktar, alınan kararın iki ülke için de olumlu sonuçlar vermesinin en büyüt dilekleri olduğunu sözlerine ekledi.

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