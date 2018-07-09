Rotary 2430’uncu Bölge 2018-2019 Dönem Guvernörü ev sahibi Nuri Altan Arslan,”Dünya’nın en büyük hastalıkla mücadelesine girmişiz ve çocuk felci hastalığını bitirmiş durumdayız” dedi.

İtalya Büyükelçiliği’nde,”Uluslararası Rotary 2430.Bölge Tanışma Kokteyli” kalabalık bir katılımla düzenlendi. Farklı ülkelerin büyükelçilerinin, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin, Rotaryenlerin, iş ve sanat dünyasından davetlilerin konuk olduğu toplantıya ev sahipliğini Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2018-2019 Dönemi Guvernörü Nuri Altan ve eşi Neslihan Arslan yaptı.

Uluslararası Rotary, dünyada iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda çalışan iş ve meslek sahibi kişilerin bir araya geldiği gönüllü bir kuruluştur. İki yüzden fazla coğrafyada, 35.000’den fazla kulüpte 1,2 milyondan fazla üyesi ile dünyamızın çok daha fazla yaşanılabilir bir yer olması için çalışmaktadır.

Yaşama geçirdiği proje ve etkinliklerde, öncelikli olarak ;barış ve anlaşmazlıkların çözümü,kadın ve çocuk sağlığı,çevre ve temiz su,hastalıklarla mücadele,temel eğitim ve okuryazarlık,ekonomik ve toplumsal kalkınma alanlarına odaklanmaktadır.

Tüm dünyada faaliyet gösteren Uluslararası Rotary, toplumun temel unsuru olan insana dokunabilmek, projelerini toplumsal ihtiyaçlara göre belirlemek ve uygulamak amacı ile farklı bölgeler oluşturmuştur. Ülkemizde Rotary kulüpleri üç ayrı bölgede toplanmaktadır. 2430. bölge bu bölgelerin coğrafi olarak en büyüğü ve çok uluslu olanıdır.

Düzenlenen Basın Toplantısında da, 2018-2019 dönem Guvernörü Nuri Altan Arslan, bölgesel projeler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirlikleri hakkında bilgi verdi. Dönem boyunca, Rotary 2430. Bölgenin ortak projelere imza atacağı sivil toplum kuruluşları: Unicef, Türk Eğitim Vakfı, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye Aile ve Evlat edinme Derneği, Peryön ve Sesli Betimleme Derneği olarak belirlenmiş olup,tüm projelerin topluma maksimum fayda sağlanması amaçlanması vurgulanmıştır.

Rotary’nin ‘Mor Döneme Merhaba’ programının açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Luigi Mattiolo,”Mor Dönem’in açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin babası Mustafa Kemal Atatürk’e İtalyan Hükümeti’ne vermiş olduğu ve İtalyan mimar Rolo Çaçan Dominyo’nun tasarlamış olduğu bu büyükelçiliğin bahçesinde Rotary’in ‘Mor Dönem’inin açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. İfadelerini kullandı.

Mattiolo,” İtalyan Büyükelçiliği ve Uluslararası Rotary 2430’uncu Bölge arasındaki ilişkilerin bu yıl oldukça verimli geçiyor. Örnek vermek gerekirse geçen Mart ayında İtalya 10’uncu Kısa film festivaline onur konuğu olarak davet edilmişti. 7 İtalyan kısa filminin yayınlanmasından oldukça gurur duyduk. Aynı zamanda geçen Mayıs ayında İtalyan Sinema Haftasına olan katkılarımızı da söylemek isterim” dedi.

Mattiolo,” Dünyanın en tehlikeli hastalıklarından olan çocuk felcinin dünya üzerinden silinmesinde Rotary’nin göstermiş olduğu çabaları tebrik ediyorum.

Bu hastalık çoğunlukla 5 yaşından altındaki çocukları etkilemektedir ve hala ,Nijerya ve Pakistan’da görülmektedir. Bu hastalığın bir çaresi bulunmamaktadır. Bunun silinmesinin tek yolu ‘aşı’ dır.

Ben kendi çocukluğumdan örnek vermem gerekirse, Roma sokaklarında yürürken benden biraz daha büyük çocuklarda bu hastalığın emarelerini gördüğümü hatırlıyorum. Rotary’i 1988’de kurulmuş olan Uluslararası Çocuk Felcini Silme Girişimi, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF’e çok büyük katkılarda bulunmuştur.

Dünya üzerindeki birçok devlet, İtalya dâhil olmak üzere bu girişime katkı sağlamıştır. Geçen yıl UNUCEF’e ve Dünya Sağlık Örgütüne Afganistan’da ve Pakistan’da gerçekleştirilmiş olan ilaç kampanyasında İtalyan İşbirliği Kurumu yaklaşık 4 milyon 500 bin avro bağışta bulunmuştur. İtalya’nın bu katkıları Rotary toplantısında da dile getirilmiştir. Rotary kulübüne bu yardımlarından dolayı teşekkür etmek isterim” şeklinde konuştu.

Mattiolo, “Rotary iş insanlarının topluluğu olduğu için Türkiye’nin 4’üncü partneri olan İtalya’nın yaklaşık 20 milyar dolar ticari mübadelede bulunduğunu ve bin 400 İtalyan şirketinin varlığını belirtmek isterim. Son yıllarda özellikle Türk şirketlerinin İtalya’da yatırım yaptıklarını da gözlemledik.

İstanbul’da olan ve sizlere yardımcı ve destek olabilecek olan İtalya Büyükelçiliğine bağlı Ekonomi Ofisi’nin ve İtalya Ticaret Komisyonu’nun bulunduğunu hatırlatmak isterim. Hepinizi ülkelerimiz arasında ilham kaynağı olmaya çağırıyor, güzel bir mor dönem diliyorum” dedi.

Rotary 2430’uncu Bölge 2018-2019 Dönem Guvernörü ev sahibi Nuri Altan Arslan, “Dünyanın en büyük hastalıkla mücadelesine girmişiz. Bir başka sivil toplum kurumu yok ki hastalıkla mücadele etmek için bütün üyelerini seferber etsin ve 88’den bu yana geçen süre içerisinde sadece iki ülkede çocuk felci denilen illeti yok etsin” ifadesinde bulundu.

iki yılda ise 6 vaka görüldü

Unicef Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk,” Asıl branşım çocuk hekimliğidir. Çocuk hekimi olarak Hacettepe’de ihtisas yaparken 1982’yılında bize çocuk felci hastası gelirdi. O dönem ‘stand by’ kelimesini duyunca tüm asistanlar baş asistanın yanına giderdi. O dönem çocuk felci olanların yarısı ölür, yarısı hayatta kalırdı. 2015 yılında 69 vaka görüldü. Son zamanlarda ise iki yılda ise 6 vaka görüldü” dedi.

Türk Eğitim Vakfı Koordinatörü Ömer Turna,” İyilik peşine düşen birçok grubu bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim. TEV olarak 237 bin öğrenciye burs vermiş bir kurumuz. Kursun dışında 10’a yakın eğitimin iyileştirilmesi adına uluslararası konferans düzenlenmiş ve 27 eğitim kurumu yaptırmış ve Milli Eğitim Bakanlığına vermiş bir kurumdur. Anadolu’nun çeşitli yerlerinden büyük şehirlere okuma amacıyla gelmiş kız çocuklarına barınma ihtiyacı sunuyoruz. Biz Rotary kulübüyle artık kurumsal işbirliğine imza atıyoruz” ifadelerini kullandı.

Koruyucu Aile ve Evlat Edindirme Başkanı Ülkü Aydeniz,” Burada olmaktan mutluyum. Koruyucu Aile demek çeşitli sebeplerden dolayı devlet tarafından korunmaya alınmış ve aileler tarafından sevgiyle yetiştirilmek üzere edinilmiş bir modeldir. Evlat edinmenin tek farkı velayeti üzerine alamaması ve soyadınızı taşımamasıdır. Şu an 19 bin çocuğumuz koruma altındadır. Korumaya alınmış çocuklar sevgi görmedikleri için çeşitli sorunlarla karşılaşıyor ve çeşitli travmalar yaşıyor. Biz dernek olarak bu çocuklara sahip çıkarak yeni umutlara yelken açabiliriz” dedi.

Koç Üniversitesi Dr. Itır Özgen,” Biz ilk kez Rotary kulübüyle Altan Başkan ile çalışmaya başlıyoruz. Kuakran rehberliği ‘akranından duy diyorlar’ demek anlamına geliyor. Ülke olarak birbirimizden uzaklaşıyoruz. Bir türlü aynı fikirde olmayınca tahammül edemiyoruz. Biz bu projede iletişim konuşuyoruz, oyun oynuyoruz. Oyun sırasında gerçek hayatın yansımasını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Türk Yoğun Bakım Derneği Prof. Dr Necmettin Ünal,”Bu toplantıda 3 kimliğimle bulunuyorum. Roteryen, Türk Yoğun Bakımı, Global Sepsis Birliğini temsil ediyorum. Biz Rotary ile sepsis konusunu ele alacağız. Sepsis deki tek olay hekimlerin eğitilmesi değil, tüm vatandaşların eğitilmesi gerekiyor. Çünkü 30 milyon kişide sepsis gelişiyor ve 6 milyonu ölüyor. Bu ölümcül bir hastalık ama önlenmesi mümkündür. Bu hastalığın önlenmesi için temiz su sağlamak, hijyenik ortam, aşılama kampanyalarına uyarak sağlayabiliriz. Biz Rotary ile birlikte ilk kez halkın bilinçlendirme konusunda çalışmalara başlayacağız.”dedi.