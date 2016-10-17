Romatizma ve Grip için: Kelle Paça Çorbası. Anadolu’nun en seçkin ve zengin mutfak kültürüne sahip kenti Kahramanmaraş’ta kış mevsimi geldiğinde insanlar romatizma, menüsküs, nezle, grip vesaire türden rahatsızlık pek nedir bilmez. Sebebine gelince ise doğal antibiyotik olan bin bir derde deva kelle paça çorbası içer.
Tabii bu mükemmel lezzeti de ustasının elinden yiyeceksin. Dondurmanın kırmızıbiberin, eliböğründenin, cevizli etli içli köftenin, çiğ iken serilen cips tarhananın, pekmez sucuğunun ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti Kelle Paça çorbasının ana vatanıdır, Kahramanmaraş. Kelle paça lezzeti için gazeteci Eyüp Kadir Kılcı bu eşsiz rayihalı lezzetin ana vatanına gitti, yerinde tattı, araştırdı ve yazdı.
Kahramanmaraş mutfağının kültür elçisi konumunda yer alan Fidan Lokantası sahibi ve aynı zamanda usta aşçısı Hacı Fidan kelle paça her usta diyenin yapabileceği bir lezzet değildir. Ustalık ister. Kelle Paça mutlaka kömür ateşinde pişirilmelidir. Paçaya rayihasını Kahramanmaraş dağlarında yetişen bitkilerden oluşan baharatlar ayrı bir lezzet katmaktadır. Her kelleden çorba olmaz, iyi seçilecek ve Lezzeti damağında rayihalı bir tat bırakacaktır.
Kelle Paça çorbasının Sultanların da sofralarında eksik olmadığı belirten Hacı Fidan usta büyük komutan, çağ açıp, çağ kapatan dönemin sultanı Fatih Sultan Mehmet Hanın sofrasında bolca tüketildiğini söylüyor. 2. Mahmut döneminde çok rağbet gören ve o dönemlerde çorbacıların baş tacı olan *kelle paça çorbasının el, kol, bacak ve ayakta; eklem ağrıları, menüsküs, aşil tendonu, romatizman rahatsızlıklar, kışın salgın griple ve nezlenin de ilacı olduğu söylüyor Hacı Fidan Usta.
Sizin de yolunuz Kahramanmaraş’a düşerse meşe odunu kömür ateşinde pişen eşsiz lezzet Hacı Fidan ustanın kelle paça çorbasını yemeden kentten ayrılmayın. Oniki Şubat ilçesinde yeni hal köy garajları mevkinde yer alan mekana kendi aracınızla, toplu taşıma araçlarıyla Kafum yolu üzerinden çok rahat ulaşabilirsiniz.
Elbette bazı rahatsızlıklara iyi geldiği, tıbbı araştırma yapıldığı söylenilse de, bu söylenenler kesin bir tedavi süreci değildir. Halk arasında yaygın kanaattir. Ancak halkımızın yıllara dayalı kültürlerini de gözardı etmemek lazım.
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