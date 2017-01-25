Roman Bandosu seçmelerinde renkli görüntüler

Buca Belediyesi, AB’den 96 Bin Euro hibe desteği kazandığı “Yerel olanakların etkinleştirilmesi yolu ile Roman Bandosu Kurulması projesi’ için çalışmalara başladı.

2 bin 200 proje arasında ipi göğüsleyerek AB’den 96 bin 346 Euro hibe desteği kazanan Roman Bandosu projesi için müzisyen seçimi Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılıyor. Çarşamba gününe kadar sürecek elemelerde enstrümanları ile jüri karşısına geçen Roman vatandaşlar Türkiye’nin en seçkin bandosunda yer alabilmek için mücadele edip, yeteneklerini ortaya koyuyor. 3 gün sürecek seçmeler renkli görüntülere sahne oluyor. Avrupa Birliği’nin ‘Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Desteklenmesi Hibe Programı’ kapsamında ‘Yerel Olanakların etkinleştirilmesi yolu ile Roman Bandosu Kurulması projesi’ ile 96 Bin 346 Euro Hibe desteği kazanan Buca Belediyesi, Roman Bandosunun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. 2 bin 200 aday proje arasında yarışarak, ipi göğüsleyen ve Romanların müzik eğitimi ile ilgili tek çalışma olma özelliği de taşıyan proje için Buca Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde müzisyen seçmelerine başlandı. Kendine has müzik ve hayat tarzıyla dikkat çeken Romanlar, jüri karşısına geçip Türkiye’de bir ilk olacak bandoda yer alabilmek için tüm yeteneklerini sahneledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bando şefi Aydın Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu emekli aranjörü Nazım Aliyev ve profesyonel vurmalı çalgı sanatçısı Ahmet Özkulalı’nın jüri üyeliğinde yapılan elemelere çok sayıda roman vatandaş katılıp hünerlerini gösterdi. İzmir Müzisyenler ve Sahne Sanatçıları Derneği işbirliği ile yürütülecek projenin 3 gün sürecek elemelerinde ‘Roman Bandosu’ için 15’i erkek, 5’i bayan olmak üzere toplam 20 kişi seçilecek.

HEM EĞİTİM ALACAKLAR HEM DE PARA KAZANACAKLAR

Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan seçmeler sonunda seçilen bando üyeleri Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Güzel Sanalar Fakültesi Konservatuarı öğretim üyelerinden 6 ay süresince haftada 3 gün eğitim alacaklar. Çalışmalara katıldıkları her gün için günde 7 Euro ücret de olacak olan Roman müzisyenlere ayrıca 2 aylık sosyal motivasyon ve ayrımcılık eğitimi de verilecek. Çalışmalarını tamamlayan Roman Bandosu, Buca Belediyesi’nin sosyal ve kültürel etkinliklerinde sahne alacaklar.

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