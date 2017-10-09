Tehlikeli sularda yüzmek bazen güzel gelebilir ama uzatmamak gerekir. Ya da o sularda uzun kalabilmek için çok dikkatli ve tedbirli olmak gerekir. Tehlikeli sularda pek çok köpek balığı var. Kafesin içindekileri bile parçalamışlardı.

Siz önce önlem alsanız bile bir yerden açık vermek mümkündür onun için önünü arkasını sağını solunu iyi görmek lazım, iyi planlamak lazım yoksa en iyisi fazla uzatmadan tehlikeli sulardan çıkmak lazım.

Amaç Kerkük ve Türkmenler olsaydı şimdiye kadar Van Şat (one shut) dedikleri gibi gidip duruma müdahale edilip gelinirdi. Amaç, şov yapmaksa zaten Türkiye’nin başına ne geldiyse bu şovlardan gelmedi mi diye de düşünmek gerekir.

Türkiye hali hazırda NATO üyesi. Atatürk yıllar öncesinden geleceği görmüş ve ona göre müttefiklerini belirlemiş. Hatta etrafında hiç düşman bırakmamış herkesle iyi ilişkiler içerisine girmiş. Özellikle güçlü kuvvetli ülkelerle kavga etmek yerine karşılıklı dostluklar kurmuş. Ülkemiz bunun faydasını da görmüş.

Bugün Türkiye’nin etrafında hemen hiç dost kalmadı. Rahmetli Turgut Özal’ın oğlu patronumuzken özel bir konuşmaya tanık olmuştum. Çok kısaydı belki ama netti. Rahmetli Özal Irak’ta Türkiye’nin her zaman Amerika ile beraber hareket etmesi gerektiğini yoksa Türkiye’nin rolünü derhal bir başkasının üstleneceğini söylemişti

Herkes İncirlik Üssü’nün Amerikalılara kullandırılmasına karşıydı. Yahut böyle bir dalga yaratılmıştır. İşte o sırada Adana İncirlik üssü Amerikalara açılmıştı ve hareket yapılıyordu gerçi ilk atışlar Suudi Arabistan’dan yapılmıştı ama İncirlik üstü de kullandırılmıştı ve halk bunu bilmiyordu.

O yıllarda Star TV Almanya’dan yayın yapıyordu. Üç tane haber spikeri 10 saat arayla çalışıyorduk. Genelde akşam ve gece nöbetlerine ben kalıyordum. Bir tane çevirmenimiz vardı. Ben de gece geldiğimde ekip olmadığı için haber kaynakları WTN ve ITN’den gelen önemli haberleri başlık olarak kullanıyordum. 20’li yaşlardaysanız ve başınıza sizden tecrübeli bir müdür de yoksa eğer gelen haberin ülke çıkarları ile iletisini pek çözemeyebilirsiniz benim durumumda böyleydi. Edindiğim haberi fazla süzgeçten geçiremeden aktarmaya çalışıyordum haber atlatmak uğruna. Türkiye’deki tek rakibimiz bizden çok çok güçlü olan TRT’ydi tabii ki.

Neyse Adana İncirlik üstünün kullanıldığı haberini ben vermiştim.

Ertesi günü ortalık karışmıştı. Bizim kanala Rahmetli Turgut Özal kızmış “bu haberi niye veriyorsunuz” diye. Hatırlanacağı gibi oğlu Ahmet Özal Cem Uzan ile patronumuzdu.

Cem Uzan’ın aldığı uyarıyla bağırıp çağırdığını, haberleri kimin hazırladığını sorduğunu çok sinirlendiğini gündüz işe gelen Almanya genel müdürümüz rahmetle Reyman Somer’den duyduk.

Sağ olsun beni koruyup bir de uyardı ve hatta bir saatte de bana ders verdi. Nelere dikkat etmem gerektiğini ülkemin menfaattarından ve bazı dengelerden filan bahsetti, o haberin sunmamam gerektiğinden bahsetti.

Ben o gün büyüdüm aslında çünkü o güne kadar bunun saklanacağını bilmiyordum. Yıllarca İncirlik üstünden uçaklar havalanır diye duyardık, o yüzden bana normal gibi gelmişti o haberi vermek. Nereden bilebilirdim ki, İncirlik üstünün kullanıldığının kamuoyundan saklandığını?

Ondan sonra neredeyse her haber için panik atak olmuştum. Kafamda beliren onlarca, “acaba” sorularıyla. O yıllarda da habercilik zordu elbette, bu yıllarda da. Ama en zoru şimdi.

Gelelim Turgut Özal hakkında her şeyi bildiğini, o böyle derdi, şöyle yapardı diyenlere…

Acaba gerçekten ne düşündüğünü biliyorlar mıydı?

Öyle olsaydı Turgut Özal’ın söylediği şeyi anlarlardı. O günkü fikri, bugün gelinen noktayı açıklamış olmuyor mu?

Şimdi düşünün bakalım rolümüzü kimler çaldı?