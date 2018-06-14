Türkiye İş Bankası, “Robotlar Hapşırabilir Mi” isimli resimli bir kitap yayımladı.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan kitapta doğal yaşam, dünya, Türkiye, bilim ve teknoloji konularında ilginç bilgiler yer alıyor.

İşte onlardan bir demet:

-Arılar uçarken duyulan vızıltı sesi, saniyede yaklaşık 200 defa çırptıkları kanatlarından gelir.

-Balinalar çok konuşkan hayvanlardır. Diğer balinaları bulmak ve mesaj göndermek için bağırır, hırıldar, kesik kesik sesler ve baloncuklar çıkarırlar.

-Kızıl tilkilerin kulakları çok keskindir. 35 metre ötedeki bir kol saatinin tik taklarını duyabilirler.

-Zürafanın dili yaklaşık yarım metre uzunluğundadır.

-Şimdiye kadar yetiştirilen en büyük meyve bir balkabağıydı. 2016’da Belçika’da yetiştirildi. Ağırlığı tam 1 ton 190 kilo 500 gramdı.

-Dünyanın en uzun yürüyen merdiveni 138 metredir.

Rusya’nın St. Petersburg kentindedir.-Polonya’da 2011’de 229 kişi bir otobüse binip 1 dakikalık yolculuk yapmayı başardı.

-Dünyanın ilk hava yolcuları bir ördek, bir horoz ve bir koyundu. Bu hayvanlar 1783’de Paris üzerinde bir balonun içinde 8 dakika uçtular, 3 kilometre yol kat ettiler.

-Ünlü matematikçi Paul Erdös henüz 4 yaşındayken bir kişinin o ana kadar kaç saniye yaşamış olduğunu aklından hesaplayabiliyordu.

-Eskiden bütün insanlar kahverengi gözlüydü. Yaklaşık 10 bin yıl önce ortaya çıkan genetik mutasyon sonucunda göz renkleri farklılaştı.

-Kişisel kullanıma yönelik ilk bilgisayarlar 1970’de satışa sunuldu.

-1992’de bir cep telefonuna ilk mesaj gönderildi.

-1994’de akıllı telefonlar piyasaya çıktı.

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Son bir not:

Kitapta, “Robotlar hasta olmayacakları için hiç hapşırmazlar” ifadesi de dikkat çekiyor.

Ben burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum.

Robotlar öyle programlanır ki hasta da olurlar, hapşırırlar da!