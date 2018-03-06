Dünya Ticaret Örgütü (WTO) Genel Direktörü Roberto Azevêdo, WTO üyeleri tarafından son günlerde yapılan bir dizi duyuruya yanıt olarak, yeni ve tek taraflı ticaret sınırlamalarının yakında yürürlüğe konabileceğini belirtti.

Azevêdo’nun konuşması, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ithal ettikleri çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulanmaya başlayacaklarını açıklamasının ardından geldi.

Trump’ın kararı dünya genelinde bir ticaret savaşı başlayacağı endişelerine neden oldu. Trump’ın açıklmamasına göre, ABD ithal ettiği çeliğe yüzde 25, alüminyuma ise yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak. Avrupa Komisyonu’ndan Trump’ın açıklamasına karşı yapılan basın açıklamasında, “Biz de elimiz boş oturmayacağız” denildi ve kararı Dünya Ticaret Örgütü’ne götürecekleri belirtildi. Azevêdo, WTO üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada şu konuların altını çizdi: “Ticaret politikası önlemlerine ilişkin yapılan son duyurular ışığında, şu anda dünyanın neredeyse her yerindeki ticaret sınırlamalarının yükseltilmesini tetikleyecek daha büyük ve gerçek bir risk bulunduğu ortadadır. “Bu riski göz ardı edemeyiz ve bu yüzden bütün tarafları bu konuda çok dikkatli bir şekilde düşünmeye davet ediyorum. Bu yola çıktığımızda geri dönüşümüz kolay olmayacak. ‘Göze göz’ bir politika bizi kör eder ve bütün dünyayı büyük bir politik durgunluk içinde bırakır. Bütün dominoların düşmemesi için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız, hala zamanımız var.” Azevêdo açıklamasında ayrıca, Aralık ayında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te yapılan 11. Bakanlar Konferansı’ndan (MC11) sonra üyeleri MC11 deneyiminden öğrenmeye ve birbirlerine gösterdikleri esneklik ve anlayışı artırmanın yollarını aramaya yönlendirdi.