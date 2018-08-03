Rize’de sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sele neden oldu.

Merkeze bağlı Muradiye beldesinde, sağanak ile taşan dere beldeyi su altında bıraktı. Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medya hesabından “Allah’ım yardım et batıyoruz” paylaşımı yaptı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve iş makinesi edildi.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yağış bu sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu. Muradiye beldesinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi su altında bıraktı. Yağışın sele dönüşmesiyle, yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla “Allah’ım yardım et batıyoruz” yazılı paylaşımda bulundu.

Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.

8 KİŞİ MAHSUR KALDI

Rize’de etkisini sürdüren şiddetli yağışla meydana gelen sel nedeniyle Güzelyurt ve Islahiye köylerinde 8 kişi heyelanlı bölgede mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Kömürcüler köyünde ise sel sularının tehdit ettiği 7 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

6 ARAÇ SELE KAPILDI

Rize‘nin Salarha ve Muradiye beldelerinde de taşkın nedeniyle 6 araç selde sürüklendi. Araçlarda hasar meydana geldi. Bölgeye ulaşan iş makineleriyle kapalı yolları açılması için çalışma başlatıldı. İki beldede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı.

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, büyük bir afet yaşadıklarını belirterek “Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Bölgede yağmur devam ediyor. Müdahale ediyoruz” dedi.

İŞ MAKİNESİ BÖYLE SÜRÜKLENDİ

Rize’de selle mücadale çalışmasında kullanılan iş makinesi, debisi yükselen derede akıntıya kapıldı. Sürüklenen iş makinesi derede gözden kayboldu. Operatörün son anda terk ettiği iş makinesinin derede sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.

FABRİKA SULAR ALTINDA KALDI, İŞÇİLER SON ANDA KURTULDU

Rize’de şiddetli yağışın sele dönüştüğü Anbarlık köyünde, Çaykur’a ait yaş çay fabrikasını su bastı. Bu sırada büyük panik yaşayan işçiler kaçarak son anda fabrikayı terk etti. Sel sularının araçları sürüklediği fabrikada üretim durdu. Fabrikanın depolarına da giren sel suları, kuru çayları sürükledi. Çaykur Genel Müdürü Vekili Yusuf Ziya Alim, bölgeye giderek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

VALİ BEKTAŞ’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Rize Valisi Erdoğan Bektaş yazılı açıklamada bulundu. Bazı yollarda heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığını belirten Vali Bektaş, şunları kaydetti:

“Dünden bu yana ilimizde sağanak yağışlar sonucu, bazı dere yataklarında taşkınlar, menfez ve köprülerde tıkanmalar, ayrıca bazı bölgelerde de heyelanlar meydana gelmiş, zarar gören yollarda ulaşımda aksamalar yaşanmıştır. Meydana gelen bu olumsuz koşullar nedeniyle, bazı vatandaşlarımız bulundukları bölgede mahsur kalmıştır. Mahsur kalan vatandaşlarımızın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdare, UMKE ve diğer ekiplerin zamanında müdahalesiyle kurtarılmış, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Zarar gören alanlarda hayatın normale dönmesi için ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız koordinasyon içerisinde çalışarak olayların tümüne müdahale etmiş olup, bundan sonra bölgemizde aşırı yağışların devam etmesi dikkate alınarak, ekiplerimiz hazır halde bekletilmektedir.”

MMG: DERE YATAKLARI İŞGALDEN ARINDIRILMALI

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Denetleme Kurulu Başkanı Jeofizik Mühendisi Kadem Ekşi, Karadeniz’de her yıl yaşanan benzer afetlere karşı bilimsel çözümler üretilerek önlemler alınması gerektiğini belirtti. Ekşi, şöyle dedi:

“Küresel iklim değişimleri bölgemizde ani yüksek debili yağışları tetikliyor. Yaşanan sel ve heyelanlar doğaya meydan okuyan, mühendislik ve mimarlık biliminin en temel kurallarına sırtını dönen yanlış şehirleşme modelinin sonucudur. Yaşanan sel felaketleri derelerin kendi yatağını aradığını, dereye rağmen yapılaşmanın zor olduğunu, olamayacağını ortaya koyuyor. Yerel yönetimler ve hükümetimiz artık ciddi bir kentsel dönüşüm ve şehircilik anlayışını ortaya koymalıdır. ‘Oldubitti’ şeklindeki şehircilik anlayışından vazgeçilmeli. Dere yatakları işgal ve yapılaşmadan mutlaka arındırılmalıdır. Bölge insanı bu yaşananlara mahkum değil. Burada akıl tutulması var. Her yıl yaşanan sel ve heyelanlar kabul edilemez. Radikal kararlar alarak hayata geçirilmeli. Herkes bu yaşananlara sırtını döndüğünde bu acıları her yağışta yaşarız. Dere yatakları daraltmış, su neredeyse kanaldan akıyor. Malzeme geliyor, köprü ve menfezleri tıkıyor. Su nehir yatağında özgürce akmalı. Bunu sağlayacak politikalar üretilmeli. Vatandaş bilgisizlik, hırs veya rant amaçlı yapılar inşa etmek istese de kamu, düzenleyici kurum olarak izin vermemelidir. Burada birilerinin canı yanabilir ama bunu gelecek adına ortaya kararlılıkla koymak lazım.”

BAKAN TURHAN BÖLGEYE GELİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ile birlikte sel bölgesine geleceği öğrenildi. Bakan ve beraberindeki heyetin bölgede incelemelerde bulunacağı belirtildi.

SEL BÖLGESİNİ HAVADAN GÖRÜLDÜ

Ankara’dan özel uçakla Trabzon Havalimanı’na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait ‘Sikorsky’ tipi askeri helikopterle Rize’deki sel bölgelerini havadan inceledi. DSİ Müdürü Acu, helikopterde harita üzerinden heyete bilgiler verdi. Güneysu İlçesi futbol sahasında inen helikopterdeki heyet daha sonra karayoluyla Rize’nin selin vurduğu Salarha ve Muradiye beldelerine geçti.

Bakan Turhan ve beraberindeki heyet, bölgede incelemelerde bulundu, selde zarar gören vatandaşları ziyaret etti, ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

‘DEVLETİMİZ, GÜÇLÜDÜR GEREĞİNİ YAPACAKTIR’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, helikopterle bölgede yapılan incelemenin ardından Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine özel açıklamada bulundu. Devletin bu tür afetlere karşı güçlü olduğunu ve gereğinin yapılacağını kaydeden Bakan Turhan, “Sel bölgesini havadan gördük. Aşırı yağış sonucu oluşan dere taşması sonucu, bazı yollarımızda hasarlar olduğu, Karayolları, DSİ ve Özel İdare ekiplerinin anında müdahalesiyle ulaşımda önemli bir sorun, sıkıntı olmadan kapanan yollar tekrardan ulaşıma açıldı. Herhangi bir can kaybı olmaması her şey önemli. Bazı ufak tefek maddi hasarlar var, onları da yerinde görüp, gerekli incelemeleri yaptıktan sonra, vatandaşların sorunları ve dertlerini dinleyeceğiz. Devletimiz, bu tür afetlere karşı güçlüdür, gereğini anında yapacaktır. Vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Tüm ekiplerimizle birlikte burada oluşan maddi hasarların giderilmesi için her türlü işlemi en kısa sürede yapacağız” dedi.

CUMHURBAŞKANI TALİMAT VERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın konuya ilişkin ‘gereği yapılsın’ şeklinde talimat verdiğini belirtti. Yazıcı, “Buraya hareket ederken, Sayın Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarını aldık. Tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerini iletti. ‘Her şeye bakılsın gereği yapılsın’ talimatı oldu. Hiç kimse mağdur olmayacak. İnşallah bu tür afetler bir daha yaşamayız” diye konuştu.

METREKAREYE 74 KİLOGRAM YAĞIŞ

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, ise metrekareye 2 saatte 74 kilogram yağış düştüğüne dikkat çekerek, “Can kaybının olmayışı bizim için sevindirici. Bölgede yeni yağış bekleniyor. Yine de dikkatli olmak gerekiyor. Bizler de sahada olacağız. Metrekareye 2 saatte 74 kilogram yağış düşmesi önemli bir miktar. İnşallah kazasız, beleasız bu sıkıntıyı atlatacağız”