Rize maçı zor olacak

Gençlerbirliği Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacakları maçın iki takım açısından da kritik olduğunu söyledi.

Ligin geneline bakıldığında takımların denk bir mücadele sergilediğinin altını çizen Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

“Çaykur Rizespor’un 5 puanı var. Bu konumdaki bir takım, iç sahada kazanmak ve ilerleyen haftalar için avantaj elde etmek isteyecektir. Biz iyi mücadele eden ve öz güveni olan bir takımız. Üst sıraları hedefliyorsak, artık deplasmanda da kazanmamız gerekiyor. Eğer Rize’den 3 puanla dönersek, üst sıraları gözümüze kestireceğiz. Olumsuz bir skorda ise orta veya alt sıralarda kendimize yer bulacağız. Bu açıdan karar vermemiz gereken bir karşılaşmaya çıkacağız. Zor olacak ama kazanmak için sahada yer alacağız.”

Galatasaray’a 1-0 yenildikleri maça da değinen Üzülmez, “Bu maçın ikinci yarısında ortaya koyduğumuz oyun, bizi ilerisi için umutlandırıyor. Başakşehir’le birlikte ligin en az gol yiyen takımıyız. Öncelikle belirtmek gerekir ki, Gençlerbirliği bizimle birlikte çok yol aldı, bunu kabul etmek lazım. Tüm spor otoriteleri, ikinci yarıda mahkum oynayan bir Galatasaray’ın varlığından bahsediyorsa bu Gençlerbirliği’nin geldiği seviyenin önemli bir göstergesidir. Kaybetmemize rağmen çok tebrik telefonu aldık. Ama elverişli pozisyonları değerlendiremezseniz tabii ki kazanamazsınız. Ofansif olarak daha fazla üretken olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Başkent ekibi halen 10 puanla 7. sırada bulunuyor.

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