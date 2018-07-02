Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer hayvanlara uygulanan şiddeti kınıyor ve şiddetin son bulması için çözüm önerilerinde bulunuyor. ‘Hayvanlarla birlikte yaşamanın gerekliliği ve hayvan sevgisi, insanlara çok küçük yaşlarda anlatılmalı, verilmeli’

Toplumumuzda şiddet önlenemez bir hal almaya başladı. Kadına şiddet, cinsel istismar, hayvanlara uygulanan şiddetin korkutucu boyutlara ulaştığı günümüzde hala bu caniliklerin karşısında durabilecek iyi insanlar var. Bu insanlardan bir tanesi de Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer.

Sümer şiddetin her türlüsüne karşı ve bunun için savaş vermeye devam ediyor. Bizde son dönemlerde medyaya da sıkça yansıyan hayvanlara uygulanan şiddeti ve ne yapılması gerektiğini Sümer’e sorduk.

– Soru: Şiddetsiz Toplum Derneği olarak hayvanlara uygulanan şiddet hakkında ki düşünceleriniz nelerdir?

Rıza Sümer:Öncelikle bu konuda beni aramanızı ve Derneğimizin görüşlerini sormanızı onur ve mutlulukla karşıladım.

Dünyada ve ülkemizde insana, hayvana ve çevreye yönelik şiddet, güzel yürekli insanlara acı veren ve utandıran boyutlara vardı. Benim bir sözüm var. Bunu ünlü bir politikacı veya sanatçı söylese, medyada günlerce işlenirdi. Bu sözümü, Sonsöz başta olmak üzere, Ankara gazeteleri topluma iletti.

“Utanmalıyız, kedilerin bile korktuğu insan olmaktan.”

Hepimiz yaşantımız süresince, en güçlü hayvanların dahi, insandan korktuğunu ve ürktüğünü görmüşüzdür. Hiçbir hayvan, kesinlikle insan soyuna güvenmiyor. Bu hepimizin ayıbıdır, utancıdır.

Oysa, canlı cansız, tüm varlıklar, bir bütünün olmazsa olmaz parçalarıdır. Ben yeryüzünde cansız bir varlığın olduğuna inanmıyorum. Hareket etmeyen, ancak başka bir gücün etkisi ile işlev gören kurumuş yaprakların, dalların, yeşilliklerin, kumların, çakılların da canı ve bu dünyada işlevleri kesinlikle vardır.

Yaşadığımız alanları birlikte paylaştığımız kedi, köpek, kuş gibi hayvanlar, insanı görünce niçin kaçarlar. Çünkü bilirlerki, o insan büyük olasılıkla kendisine şiddet uygulayacak, zarar verecek veya yaşamına kastedecektir. Bu hayvan dostu insanlara karşı da büyük bir haksızlıktır.

Çünkü hayvanlar, kendilerine iyi niyetle yaklaşan insanlardan da kaçıyorlar. Bazen sokakta karşılaştığımda veya yemek vermek istediğimde benden bile kaçan hayvanların gözlerine bakarak, içimden “Benim senin dostum olduğumu bir bilsen, kaçmaz, benim kollarıma atılırdın” derim. Bir hayvanın benden kaçmasından, önce çok üzülürüm, sonra da hayvanları bu hale getiren insanları düşünerek utanırım.

İnsanlığın neden olduğu en büyük sorun şiddettir. Ülkelerdeki iç çatışmalar, savaşlar, bombalar, patlayan maddeler, elbette topraklara insan parçaları ve kanlar saçıyor. Ancak, suya, havaya, hayvana, yeşile, doğaya da büyük zararlar veriyor. Dünyanın genlerini bozuyor. Şiddet, artık çılgınlık boyutuna vardı. Bunu insan yapıyor, bu çılgınlığa yine insan son verebilir.

Kedi, köpek ve diğer hayvanlara yönelik öldüren, yaralayan ve sakat bırakan şiddet çeşitleri, tecavüzler, yüreğimizi derinden yaralıyor. Bizleri ağır bir utanç altında bırakıyor. Buna dayanılması çok zor. Ne bu tür utanç verici şiddet çeşitlerine, ne de üzüntü ve utanca engel olamamak da ayrı bir şiddet.

Türkiye ve dünyada, sokakta ve doğada yaşayan hayvanlara yönelik sadece yukarıda değindiğimiz şiddet çeşitleri yok. Denizlerden, okyanuslardan ve kırsal alanlardan, doğal dünyalarından ve ailelerinden koparılan, ülkelerden ülkelere getirilen deniz ve doğa hayvanlarının, akvaryumlara, hayvanat bahçelerine, kafeslere ve evlere hapsedilmesi, ticari kazanç haline getirilmesi de, siyasetçileri, bürokratları, ilgili kamu kuruluşu yöneticilerini utandırmalıdır. Yetmez. Bu hayvanların dramına, şiddetsiz yöntemlerle karşı çıkmayanlar da utanmalıdır. Aslında, bu da hepimizin ortak utancı ve üzüntüsü olmalıdır.

– Soru: Toplumumuzda hayvana yönelik şiddet neden artış gösterdi?

Rıza Sümer: Kanımızca, hayvana ve doğaya yönelik şiddet çeşitlerinde aslında bir artış yoktur. Çünkü, insan soyu, tarih boyu, hayvana yönelik olarak ağır şiddetler uygulamıştır. Ancak, hayvan türlerinde ve sayılarında büyük ölçüde azalma vardır. Bugün yaşanan şiddet örnekleri kesinlikle hep vardı. Hem de hep çok fazla vardı. Ancak, iletişim araçları ve yöntemleri bu kadar gelişmemişti. Bilgi ve haber akışı bu denli güçlü ve hızlı değildi. İnsan, hayvanlara yönelik şiddet konusunda geçmişte bu kadar örgütlü değildi.

Her zaman söylerim, ne olursa olsun, hepimizin en güveneceği güç medyadır. Tarih boyu insanın hayvana uyguladığı şiddetin açığa çıkmasında, hayvan dostu insanların, onların dernek, federasyon ve konfederasyon şeklindeki birliklerinin ve medyanın çok büyük, hatta en büyük katkısı var.

Ancak, hayvana yönelik şiddet çeşitlerinin arttığını bir an için kabul edelim. Neden arttı?

Hep söylerim, yazarım. Vahşi hayvan, vahşi doğa, yaban hayatı kavramlarını hayvanlara ve doğaya karşı haksızlık, hakaret sayarım. Yaban ve vahşi dediğimiz aslında doğanın, hem de tertemiz doğanın kendisi. Vahşi dediğimiz hayvan ise çoğunlukla yaradılışı gereği beslenmek için öldürüyor. Veya yuvasını, yaşadığı alanı, ailesini ve yavrularını korumak için. Oysa, insanın insana yaptığı, çocuğa, kadına, ileri yaşlıya, engelliye yönelik şiddet çeşitlerine bakınız. Kanımca, vahşeti ve vahşiyi insan soyu içinde aramak gerekir.

İnsanlar, yaşadıkları alanlarda, birbirlerine yabancılaşıyor. Yüksek ve beton binalarda, doğadan uzaklaşıyor. Köylülük ve mahallelilik azaldıkça, insan, doğa, hayvan ilişkisi zayıflıyor, yabancılaşma yaygınlaşıyor. Doğada ve hayvanlara yakın yaşamanın tadını unutan insan, kendi genini de bozuyor, dünyaya duyması gereken sevgiyi ve bağlılığı azalıyor. Buna ben tersine evrimleşme derim. Yeşilden ve hayvanlardan rahatsızlık duyuyor. Onları yok etmeye çalışıyor. Oysa, çevre ve çevrenin ortağı olan hayvan türü, sayısı ve yeşil alanlar azaldıkça yaşamın anlamı ve tadı kayboluyor. İnsan, onların azalışının, aslında kendisinin de tükenişi olduğunu göremiyor.

Bu konudaki son cümle olarak söylemek gerekirse, insan, hem kendi soyuna, hem de hayvana ve çevreye karşı vahşileşiyor.

– Soru: Hayvanlara şiddetin önlenmesi için neler yapılmalı?

Rıza Sümer: Hiçbir kuruluş, adı devlet de olsa şiddeti tek başına önleyemez. Türkiye’de, şiddetin önlenmesi ve toplumda sevgi ve dostluğun geliştirilmesi için seferberlik anlamında bir hareket başlatılmalıdır. Şiddetin önlenmesinde, ne yazık ki hiçbir başarılı veya görevini yapan kuruluş yok.

Hayvana şiddet konusunda, toplumun az bir kesimi ve medya çok duyarlı. Yetmez ki.

Hayvanlarla birlikte yaşamanın gerekliliği ve hayvan sevgisi, insanlara çok küçük yaşlarda anlatılmalı, verilmeli. Anaokulundan eğitimin son aşamasına dek. Yine yetmez. Ailede, gönüllü kuruluşlarda, siyasal partilerde, kamu ve özel kuruluşlarda.

Bunun için ilgili kamu kuruluşları, hükümetler, üniversitelerle, medya ile, STK diye tanımlanan gönüllü kuruluşlarla yerel ve ulusal düzeyde bir araya gelmeli. Yıllık ve 4 yıllık şuralar (kurultay) düzenlenmeli. Yol haritası hazırlanmalı, görev, sorumluluk ve yetkiler belirlenmeli ve paylaşılmalı.

Çok önemli bir önerimiz de şu:

Türkiye, şiddetin önlenmesini ve toplumsal sorunlarının çözülmesini istiyorsa, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin köylerden, kasabalara, kentlere, mahallelere yaygınlaştırmak için özel politikalar geliştirmeli. Dernek, federasyon ve konfederasyon şeklindeki gönüllü örgütlenmelerden, birlikteliklerden korkmamalı, Sadece bu birliklerde, din ve siyaset ölçü olarak alınmamalı. İnsanlar, din ve siyasal görüşlerin doğal olduğunu benimsemeli. İnanç ve görüşler bir anlamda Tanrı vergisi. Doğal farklılıklarımız, doğal zenginliklerimiz.

Köylerden kentlere kadar derneklerin ve üst birliklerin sayısı artırılırsa, çağdaş ve güçlü kamu yönetimleri ile gönüllü kuruluşların işbirliğinde, tüm toplumsal sorunlar hızlı bir şekilde çözebilir. Çünkü, ev kadınları, emekliler, öğrencileri ve çalışanlar bu derneklerde yüzyüze bir araya gelecekler, görüş ve önerilerini paylaşacaklar, güçlerini birleştirecekler, yanlışlarını, eksiklerini düzeltecekler. Özgüvenleri gelişen ve konuşan bir toplumda hayvana da, insana da, çevreye de şiddet hızla azalır ve hızla ortadan kalkar.

Barış,sevgi ve dostluğun önemi, yararları, toplumsal kalkınmaya ve güçlü bir devlet olmaya olumlu etkileri, çağdaş kamu yönetimleri ve yasal düzenlemeler yanında, sivil toplum kuruluşlarının sürece katılması ile daha iyi anlaşılır. Tüm yurttaşları birlik içinde sürece katan bir Türkiye, her sorunu çözer, içinde de insana, hayvana ve çevreye şiddet uygulayanları barındırmaz, üretmez, iyileştirir. Bunlara, insan, hayvan ve çevre haklarına uygun hukuksal düzenlemeleri de eklersek, üzüntü ve utancı değil, mutluluğu, huzuru ve onuru yaşarız.

Ceza önde olmamalı. Ancak, hayvanlara ve çevreye yönelik şiddet, kabahat olarak değerlendirilmemeli, ceza yasalarında ağır suç olarak yer almalıdır. Eğitim, iletişim ve ceza ilişkisi göz ardı edilmemeli, sürdürülebilir olmalıdır.

İlgili kamu kuruluşlarını ve elbette yeni hükümeti,yerel ve ulusal düzeyde birlikte hareket etmeyi sağlayacak bir kurultay düzenlemeye ve seferberlik anlamındaki girişimi başlatmaya davet ediyoruz.