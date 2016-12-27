Richard Markwell, Tarım Fuarı’na geliyor

İZMİR’in Gaziemir İlçesi’ndeki Fuarizmir’de 19 – 22 Ocak 2017 tarihlerinde düzenlenecek AGROEXPO Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Avrupa Tarım Makineleri Sanayicileri Birliği (CEMA) Başkanı Richard Markwell’i ağırlayacak.

Avrupa Tarım Makineleri Sanayicileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Avrupa’nın sayılı büyük tarım makineleri firmalarından biri olan AGCO’nun da yönetim kurulu başkanlığını yapan Richard Markwell, Orion Fuarcılık’ın onur konuğu olarak İzmir Tarım Fuarı’na gelecek.

Orion Fuarcılık yönetim kurulu üyesi Irmak Tan, “Tarım makinaları sektörü fuarımıza yıllardan beri çok ilgi gösteriyor ve biz bu yıl çok ses getirecek bir projeye imza atmak istedik. Uluslararası tarım fuarcılığında söz sahibi olan şirketimiz bu defa tarım makinaları sektöründe dünya çapında bir isim olan sayın Richard Markwell’e fuarımızın açılışında yer almak üzere davette bulundu. Davetimizi olumlu karşılayan sayın Markwell, fuar açılışında konuşma yaptıktan sonra Türk tarım makineleri sektör temsilcileriyle bir dizi temaslarda bulunacak. CEMA Başkanı’nın ülkemizde ilk defa bir tarım fuarına katılıyor olması bu alanda çok önemli bir gelişme olarak kabul edilmelidir. Ayrıca yurt dışından gelecek olan başka önemli sürpriz konuklarımız daha var. Önümüzdeki günlerde bu isimlerin de tüm Türk tarım sektörüne duyurusunu yapacağız. Bundan sonra da tarım ve hayvancılık sektörünün küresel ölçekte önem taşıyan temsilcilerinin AGROEXPO’ya katılım göstermeye devam edeceklerini memnuniyetle ifade etmek isterim” dedi.

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