Tatiliniz Hüsranla Sonuçlanmasın

Bayram tatili için internetten yapılan erken rezervasyonlar birçok insan için hüsranla sonuçlanıyor. Ücrete dâhil olarak alınan bazı hizmetler, tatile gidildiğinde farklılaşabiliyor.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile teknolojinin gelişmesiyle hayatımızın her kısmında bulunan internet ve internet alış verişini konuştuk. Kılıç, bayram tatilinin yaklaştığı şu günlerde internet üzerinden tatil rezervasyonu yapacak vatandaşlara dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kılıç ile tatil rezervasyonları hakkındaki söyleşimiz şu şekilde:

– Soru: Tüketicinin turizm firmalarıyla yaşadığı başlıca sorunlar nelerdir?

Kılıç: Firmalar genellikle tüketicilerle sözleşme yapmıyor. Sözleşme yapsa bir nüshasını tüketiciye vermiyor. Tüketici için; Otel sözleşmesini sonlandıracak firma yok, firmayı bulsa, tur firmasında muhatap yok, Rezervasyon iptal ama para yok, tüketici Tur şirketiyle sözleşme yapıyor otelin haberi yok.

– Soru: Tüketicilerin otellerde karşılaştığı başlıca sorunlar nelerdir?

Kılıç: Otelin denize uzak olması, otelde temizlik sorunu, klimaların çalışmaması, elektrik kesintisi, duşların akmaması, havuzda sağlığa uygunluk sorunu, yemeklerin az ve yetersi olması, verilen hizmetlerin ücretli ve ücretsiz ayrımı hakkında yeterli bilgi verilmemesi, personelin ilgisiz ve kötü davranışı göstermesi

– Soru: Tüketiciler tatillerinde sorun yaşamamak için nelere dikkat etmeliler?

Kılıç: Tüketici tatil için ayırmış olduğu parasına göre en iyi tatili nerede ve hangi koşullarda yapabileceğini araştırmalıdır. Piyasa araştırması yaptıktan sonra bütçesine uygun tatili için, otel hizmeti veren veya otel hizmeti satan firmalarla anlaştığında sözleşme yapmalı. Tüketicinin beklentisi ve satıcının satış vaatleri sözleşmede mutlaka yer almalıdır.

Sözleşmede; tüketicinin hakların kullanım şartları, süresi, cayma bildiriminin yapılacağı açık adres faks numarası veya elektronik posta bilgisi yer mutlaka olmalı.

Sözleşmede Ödeme usulünü ve iptal edilmesi durumunda ne yapması gerektiğine ilişkin bilgi yer almasına dikkate etmeli ayrıca başka ücret ve masraf var ise yazılı olarak talep etmelidir. Ayrıca hizmet satan firmanın varsa otel tanıtım broşüründen yeteri kadar alınmalıdır. Mesafeli yapılan sözleşmede İnternet imajı alınmalıdır. Tüketici tatil anlaşması sonrasında hizmet satıcısıyla yapmış olduğu sözleşmenin bir nüshası mutlaka almalı.

– Soru: Ayıplı hizmet nedir?

Kılıç: Ayıplı hizmet; Tüketici ile Turizm şirketi arasında yapılan sözleşmeye aykırı, reklamında ilanlarında yer alan özellikleri taşımayan hizmet sözleşmeleri ayıplı hizmet olarak 6502 sayılı yasanın 13 maddesinde tanımlanmıştır. Tüketici hizmetlerden yaşadıkları sorunları mutlaka tutanağa dönüştürmelidir. Mümkünse sorun yaşayan diğer tüketicilere imza attırmalıdır.

Ayrıca; İptalin kanıtlanabilmesi için; sözleşmenin iptalinin yazılı olmasının öneriyorum. Tüketicinin Birinci derece yakınınız vefat etmişse, tüketicinin veya yakınının bakıma muhtaç hastalanma veya sağlık sorunu olması raporla tespit edilmesi durumunda tüketici sözleşmeyi, mücbir sebepten iptal edebilir.

– Soru: Sonsöz olarak neler söylemek istersiniz?

Kılıç: Tüketici tatil rezervasyonunu internet, telefon, radyo veya televizyondan yapıtmış ise koşulsuz 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Hizmetin ayıplı olması durumunda tüketici seçimlilik hakkını kullanabilir.

Bu haklar şöyledir: Hizmetin sözleşmeden dönme hakkı(Para iadesi), ayıp oranında bedelden indirim bir kaç hizmette ayıp var ise tüketici bunu kabullendiği durumda satıcıdan indirim talep edebilir. Tüketicinin Seçimlilik hakkı doyduğuna yapılan tüm masraflar sağlayıcı tarafından karşılanır.

Türk Borçlar Hukuk Tazminat hakkı da bulunmaktadır. Ayıplı hizmette sorumluluk için tüketici, yaptığı sözleşme örneğinden iki fotokopi ile yapmış olduğu ödeme makbuzu, dekontunun iki fotokopi ve iptal etme gerekçesini anlattığı dilekçe ile başvurmalıdır. Ayıplı hizmetlerde tüketicinin haklarını kullanmasında zaman aşımı iki yıldır.

Ayrıca Türkiye Seyahat Acenteler Birliği ne (TURSAB), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin korunması Genel Müdürlüğü’ne ve Tüketici Haklar derneğinden bilgi edinebilir.