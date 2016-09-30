Reza Zarrab’ın ‘reddi hakim’ talebi reddedildi

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Kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı ve ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamaları ile New York’ta tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın ‘reddi hakim’ talebi, davaya bakan Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.

Reza Zarrab, Türkiye’de bir hukuk konferansına katıldığı için Yargıç Richard Berman’ın tarafsız olamayacağı gerekçesiyle ‘reddi hakim’ talebinde bulunmuştu. Zarrab hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölge Başsavcısı Preet Bharara, Zarrab’ın Yargıç Richard Berman ile ilgili savlarının hiçbir temele dayanmadığın savunmuş ‘Yargıç Berman, New York’ta görülen ilk duruşmada, İstanbul’da bir hukuk konferansına katıldığını kendisi dile getirdi.

Zarrab ve savunma ekibi de bunu bildiklerini, bu durumun yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını etkilemeyeceğine inandıklarını kendileri dile getirdiler. Aradan 4 ay geçtikten sonra, ‘reddi hakim’ talebinde bulunmanın hiçbir dayanağı yoktur’ diyerek, ‘reddi hakim’ isteğinin geri çevrilmesini istemişti.

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