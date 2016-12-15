Reza Zarrab, bazı avukatlarıyla yollarını ayırdı

ABD’nin İran’a karşı uyguladığı yaptırımları delmek, bankacılık sahtekarlığı ve kara para aklama suçlamaları ile New York’ta, 75 yıl hapis istemiyle tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab, bazı avukatları ile yollarını ayırdı.

Reza Zarrab, Çarşamba sabahı New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yeniden yargıç karşısına çıkarken, duruşmada New York Güney Bölgesi Savcılığının iddianamede adı geçen bazı bankaların avukatlarının aynı zamanda Zarrab’ın da avukatları olmasının çıkar çatışması yarattığı gerekçesiyle davadan azli, talebi görüşüldü.

Söz konusu banklardan mahkeme tarafından istenen çıkar çatışması iddiasıyla ilgili mektuplarının henüz tamamlanmış olmadığı gerekçesiyle Yargıç Richard Berman, 20 Aralık’ta yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi.

New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, geçtiğimiz ay mahkemeye yaptığı başvuruda Zarrab’ın savunmasını üstlenen bazı avukatlarının davadan çekilmesini istemiş, Kirkland & Ellis hukuk firmasının aynı zamanda davada adı geçen bazı bankaların da avukatlığını yaptığını söyleyerek bunun bir çıkar çatışmasına neden olabileceğini belirtmişti.

Savcılık, HSBC, JP Morgan, Chase, Citibank, Stardard Chartered Bank, Wells Fargo, UBS ve diğer bankalarının temsilciliğini yaptığı gerekçesiyle davada bir çıkar çatışmasına neden olmaması için bu hukuk firması adına Zarrab’ın savunmasını üstlenen avukatların mahkeme tarafından azledilmesini istemişti.

BAZI AVUKATLARIYLA YOLLARINI AYIRDI

Zarrab bu gelişmeler üzerine savunmasını üstlenen bazı avukatlarıyla yollarını ayırdı. Zarrab, savunmasını üstlenen avukatlardan üç avukatı azletti. Bazı avukatlarının da önümüzdeki hafta yapılacak duruşmadan çıkacak karar doğrultusunda azledilmesi de söz konusu.

Zarrab, önceki gün mahkemeye verdiği dilekçede, bundan sonra Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan hukuk firmasının kendisini temsil etmeyeceğini bildirdi. Zarrab dilekçesinde, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan hukuk firması adına kendisini savunan avukatlar Christine H. Chung, Clifford Chance ve George D. Kleinfeld’ in savunma avukatlığından azlettiğini belirtti. Zarrab’ın davanın aslının görülmeye başlanacağı 21 Ağustos tarihine kadar savunma ekibine yeni avukatlar eklemesi bekleniyor.

Yargıç Berman, davanın jürili olarak asıldan görüleceği duruşma tarihinde de beklenmedik bir değişiklik yaptı. Berman, önceki gün dava dosyasına elektronik yolla koyduğu yazılı emirle Zarrab davasının jürili olarak aslının görüleceği tarihi 17 Ekim 2017’den 21 Ağustos 2017 tarihine çektiğini açıkladı.

Yargıç Berman, savunma makamı tarafından Zarrab’ın 19 Mart tarihinde Miami’de tutuklandığı sırada cep telefonundan hukuk dışı yollarla alındığı öne sürülen fotoğraf ve bilgilerin davada delil olamayacağı iddiasıyla ilgili yeni bir duruşma yapılacağını açıkladı. Yargıç Berman, nelerin kanıt sayılabileceği, nelerin sayılamayacağı konusundaki yeni duruşmanın 24 Nisan 2017 tarihinde yapılmasına karar verdi.

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