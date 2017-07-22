Doğa, insan ve yaşamın genel hatlarını soyut biçimde tuvale aktaran Ressam Reyhan Uludağ, 10’uncu kişisel sergisini ‘r e n g i b a h a r ‘ adı ile Alaçatı’da bulunan Peri Art Sanat Galerisi’nde açacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğretim üyesi ve İKÜ sanat galerisi müdürü olarak görevine devam eden Uludağ’ın çizgiler ve renkler arasından göz kırpan figürlerinden oluşan yaklaşık 25 eser, 29 Temmuz-04 Ağustos tarihleri arasında Alaçatı da sanatseverler ile buluşacak.

“ÖZGÜRLÜK KAVRAMI RESİMLERİMİ ETKİLİYOR”

Günümüzün hep tartışılanı olan özgürlük kavramının resimlerini de etkilediğini söyleyen Uludağ, “Tartışılan kavramları; kadınların özgürlüğü, kıyafet özgürlüğü, toplumların özgürlüğü ve benzeri birçok özgürlük kavramını hep sorgulamak zorunda kaldığımız bir dönemde yaşadığımızı hissediyorum. Bu konu da benim idealim birbirimizin özgürlüklerine saygılı olarak her bireyin özgür olması ve düşündüklerimizi söyleyebilmek ya da ifade edebilmek; ‘kimi zaman şaha kalkmış bir at gibi özgür ve cesur olabilmek’. Bunu ifade edebilmek için atlar, resimlerimde kimi zaman tek başına, kimi zaman grup olarak özgürce koşuyorlar. Resimlerimdeki balerinler de yine özgürlüğü sembolize etmelerinin yanında modern ve özgür kadına da dikkat çekiyor” dedi.

Reyhan Uludağ kimdir?

Lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Eğitimi Bölümü’nde tamamlayan Reyhan Uludağ, yüksek lisansını 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde resim üzerine yaptı. Aynı dönem, bir yıl süreyle İngiltere’de dil eğitimi ve sanat eğitimi alan sanatçı, yurt dışı ve yurt içinde kişisel sergiler açtı. Performansıyla birçok ödül alan Uludağ’ın, çok sayıda jürili resim yarışmalarında eserleri sergilendi. Reyhan Uludağ’ın figürlerinde, insancıkların yanı sıra ‘atlar’ da dikkat çekiyor. Doğada özgürce koşan atlar, dinamizmin ve en önemlisi özgürlüğün sembolü olarak sanatçının resimlerine yansıyor.

Güzel Sanatlar Ulusal Kurumu (SNBA) tarafından organize edilen ‘Uluslararası Plastik Sanatlar Etkinliğİ’ dünyaca ünlü Louvre Müzesi bünyesindeki CarrouselduLouvre/Salle Le Notre salonunda, Parisli sanatseverlerle buluştu. Etkinliğin sonunda düzenlenen resim, heykel, seramik, baskı ve sergi tasarımı alanlarındaki ödül töreninde Uludağ’da, yağlı boya eserleriyle altın madalyaya layık görüldü.