İşitme Engelli Yüzücü Reyhan Betül, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda duyanlarla birlikte mücadele etmek istiyor.

Deaflympics 2017 hazırlıklarını sürdüren İşitme Engelliler Yüzme Milli Takımı’nda en büyük madalya umutlarından biri Reyhan Betül Küçük olacak.

Hazırlıklarına devam eden Reyhan’ın hedefi sadece Samsun’da başarılı olmak değil, milli sporcu 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları’nda engelsiz rakipleri ile birlikte mücadele etmek istiyor.

Yüzme hayatına dört yıl önce Sakarya Hendek’teki amatör bir kulüpte başlayan genç yüzücü, daha sonra Sakarya Altın Kulaç Kulübü’ne geçerek profesyonelliğe adım attı.

“AMACIM ASLINDA SADECE YÜZMEYİ ÖĞRENMEKTİ”

Profesyonel seviyede 2 yıldır yüzen milli sporcu, kariyerinin ilk günleri şöyle anlattı:

“Amacım aslında sadece yüzmeyi öğrenmekti. Hendekte açılan küçük bir kulübün havuzunda, suyun üzerinde durmak, yüzmeyi öğrenmek amacıyla başladım. Zaman ilerledikçe kendimi geliştirdiğimi gördüm. Hocalarım bende potansiyel olduğunu, bunun üstüne düşersem bir şeylerin olabileceğini söylediler. Bunun üzerine çalışmalara başladık ve bugüne kadar geldik”

“KURBAĞA DİYE ÇAĞRILMAK MUTLU EDİYOR”

Günde dört saatini havuzda antrenman yaparak geçiren Reyhan, serbest stil ve kurbağalama stillerinde yüzüyor. Yarıştığı stil ve çalışma aşkı yüzünden arkadaşları tarafından “kurbağa” lakabıyla çağrılan milli sporcu, “Yaptığım sporu sevmeseydim bu kadar uğraşmaz ve devam etmezdim, bırakırdım. Çünkü çok zor bir spor. Sanırım yüzme olmasaydı çok boş bir insan olurdum. Hayatta bir amacım olmazdı. Beni ifade eden bir şey olmazdı. Nasıl desem, kurbağalamada yüzdüğüm için insanlar beni kurbağa diye çağırıyor ve bu da beni mutlu ediyor” diye konuştu.

“İLK KEZ ULUSLARARASI MÜSABAKA”

Genç yüzücü bugüne kadar Türkiye’de katıldığı yarışmalarda oldukça başarılı sonuçlar elde etti.

Türkiye sınırları içinde toplamda 55 madalya ve üç kupa kazanan milli yüzücü, uluslararası düzeyde ilk defa Deaflympics 2017’de yarışma tecrübesini yaşayacak.