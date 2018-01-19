Efsane retro ralli otomobilleri yarın görücüye çıkıyor. Türkiye’nin ralli tarihinde önemli yere sahip ralli pilotlarının otomobilleri, kupaları ve kıyafetleri 20 Ocak-4 Şubat arasında ANKAmall’da görücüye çıkıyor.

Yarın başlayacak efsane sergi Ankaralıların beğenisine sunulacak. Otomobil ve retro ralli meraklılarını buluşturacak olan sergide 60’lı yıllardan 90’lı yılların ortasına kadar Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yarışmış ve aralarında Mustafa Koç, Hasan Kalaycı, İskender Atakan, Serdar Bostancı, Emre Yerlici gibi efsane isimlerin kullandığı otomobiller, kupalar ve kıyafetler sergilenecek.

Ankara’da sporcu sayısını artırmak, başta ralli olmak üzere diğer branşlara ilginin artmasını sağlamak ve camianın eski isimlerini tekrar motor sporları ile buluşturmak amacıyla Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından yapılacak etkinlik kapsamında 2017 yılında ANOK’un düzenlediği mahalli yarışlarda puan toplayan pilotlar arasından Ankara 1. 2. ve 3.’ne kupa verilecek.

Retro Ralli organizasyonu, uzun yıllar motor sporları programı da yapan Can Ünlü koordinatörlüğünde yapılırken sergi 28 Ocak ve 4 Şubat tarihlerinde şampiyon pilot ve copilotların imza günü ile renklenecek. Ankaralı tek ralli şampiyonu Hasan-Tuna Kalaycı için de bir köşenin yer alacağı serginin açılışı camianın eski yönetici ve sporcularının da katılımıyla 21 Ocak Pazar günü saat 15.00’da yapılacak.